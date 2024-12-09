僅38%港人聽過早發性癌症　有人以為曬太陽少搭飛機可防癌

撰文：蕭通
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愈來愈多成人於不足50歲便患癌，醫學界稱之為「早發性癌症」。但香港防癌會最新調查發現，僅38%港人有聽過早發性癌症，且存在誤解。調查又發現，受訪的18至49歲群體存在3大隱憂。香港防癌會建議，市民應盡早從飲食及生活習慣防癌，高危人士應定期接受相關癌症篩查。

香港防癌會建議，市民應盡早從飲食及生活習慣防癌，高危人士應定期接受相關癌症篩查。（資料圖片／盧翊銘攝）

50歲以下成人患癌　過去30年本港增近四成

醫學界將50歲以下成人癌症個案定義為早發性癌症，其中以乳癌、大腸癌、子宮頸癌、子宮內膜癌及前列腺癌較為常見。除了先天家族史之外，後天因素如飲食與生活習慣及肥胖也與早發性癌症環環緊扣。本港及全球早發性癌症新症，於過去30年分別增加近四成及八成。

為了解港人對早發性癌症的認知及減低風險意向，香港防癌會於今年9至11月向455名18歲或以上、從未患癌人士進行調查，結果顯示僅38%受訪者聽過早發性癌症，且存不同誤解，僅1%能正確指出所有較常見的早發性癌症類別。

32%人誤以為主要因遺傳　存在不同誤解

「遺傳」並非早發性癌症的唯一原因，但調查發現32%人認為絕大部份是遺傳導致；有人以為多曬太陽（31%）、間歇性斷食（11%）、全食素（8%）、服用各種營養補充品（8%），又或少搭飛機（4%）可以防癌。此外，僅5%受訪者最近6個月有做齊6項健康生活習慣，包括不吸煙、不飲酒、多食蔬果、不過量進食紅肉、不過量進食加工肉類及恆常運動。

香港防癌會指出，預防早發性癌症應盡早從改善飲食及生活著手。（iStock/資料圖片）

18至49歲群體存3大隱憂　包括拒改變飲食及生活習慣

調查又發現，18至49歲群體存在3大隱憂，包括有家族史或3項風險因素，卻自評患早發性癌症的風險低；在所有受訪群體中，最不願意透過減食過量紅肉／加工肉類及戒酒以減低風險，且有8%表示不願由現在開始建立任何健康生活習慣，當中又以男性居多；17%男性及9%女性認為自己還年輕，到50歲以上才改善生活習慣較「有效益」。

香港防癌會指出，預防早發性癌症應盡早從飲食及生活著手，雖然是老生常談，但行之有效。別以為改善習慣需10年才見效，以運動來說，有研究顯示運動一年已可減低患乳癌風險。另外，建議有家族史等高風險人士，應定期接受相關癌症篩查。

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