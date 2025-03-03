全運會2025｜奧運上看不到的「非奧小項」　場地單車再設新項目

今年11月上演的2025全運會（第十五屆全國運動會/十五運會），在競技比賽將設有34個大項，401個小項，比去年巴黎奧運的32個大項、329個小項多。

全運會在跳水、舉重、羽毛球、場地單車等國家傳統優勢項目之中，增設非奧運獎項，讓我們來看看這些奧運會上看不到的「非奧小項」，以及今屆有什麼相關改動。



跳水方面，全運會除常見的4個小項外，還會有一米彈板、個人全能及團體比賽。（新華社）

中國傳統優勢項目跳水與舉重

以跳水為例，奧運在男女子比賽均設單、雙人3米彈板，以及單雙人10米高台4個小項；在全運會則是男女另有1米彈板、個人全能及團體比賽。

其中1米彈板是在亞運也會出現的項目；個人全能是每位選手先後進行六輪10米高台和6輪3米彈板，合共12輪比賽；團體比賽則是男女團體選手分別進行單、雙人3米彈板，以及單雙人10米跳台後計算總分。

舉重方面，奧運是男女子各有5個重量級，今屆全運會則細分至10個重量。以女子為例，巴黎奧運是49、59、71、81及81公斤以上，全運會是45、49、55、59、64、71、76、81、87及87公斤以上。

兩屆奧運舉重金牌李雯雯。（Getty Images）

乒乓球首次取消男女雙打

奧運乒乓球的男女雙打項目，從2008年北京奧運開始改為男女團體，並一直沿用至今。過往全運會一直設有男女雙打賽事，不過從今屆開始取消。

而羽毛球除男子、女子及混合雙打外，全運會還一直設有男團及女團比賽，此小項未曾出現在奧運上。團體賽採5場3勝制，以第一單打、第一雙打、第二單打、第二雙打及第三單打順序作賽，由各球隊賽前自行排列，每場比賽則與單項賽事一樣採3局2勝制。

全運會羽毛球會有團體賽。（Getty Images）

場地單車再設新項目

場地單車項目同屬國家「優勢項目」，也希望通過增設「非奧小項」，挖掘運動員潛能尋求突破。

全運會之前已增設女子250米原地啟動計時賽，考驗運動員爆發力，今屆則再加設女子750米計時賽。