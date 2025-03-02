全運會三鐵混合接力測試賽港隊奪銅　部份位置空間有限難增觀眾席

全運會三項鐵人測試賽周六（3月1日）一連兩日將於中環海濱和維多利亞港舉行。港隊周日（2日）與其餘14隊出戰混合接力賽，最終奪得季軍。

對於運動員希望當局增設觀眾席，全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示部份位置空間有限，難以安排。



全運會三鐵混合接力測試賽，每隊需由兩男兩女組成，每位運動員均需完成0.3公里游泳、8公里單車及1.8公里跑步。

港隊第一棒的韋祺（紅衫）交由奧斯卡（左二）接力。（袁志浩攝）

+ 11

港隊依次序由韋祺、奧斯卡、韋禔、葉德朗出戰，當中韋祺以第二位完成首棒，接力的奧斯卡於單車項目助港隊超前，並一度拉開差距。

不過港隊第三棒的韋禔遇上昨日女子個人賽冠軍、山東隊的楊一凡，雖然仍身處領先集團、拋離追逐的跑手約45秒，但已被山東趕過。山東隊由男子個人賽金牌得主張壐瑞負責最後一棒，最終首名衝線，葉德朗僅守第三名完賽，為港隊奪得銅牌；銀牌就由遼寧隊贏得。

葉德朗獲隊友在終點迎接。（袁志浩攝）

港隊奪得銅牌。（袁志浩攝）

曾參與東京奧運的港隊男將奧斯卡，今日以22分36秒完成第二棒，時間屬最終三甲隊伍中最快，更一度助港隊領先。

約一周前於馬來西亞三鐵亞洲盃分站個人賽中奪亞的他，對自己的狀態感滿意及驚喜，「現在只是賽季初段，我仍有進步空間，但一切很正面，經過去年之後，我認為不必把自己逼得太緊，如常訓練就可以，如能保持健康的話，對今季充滿信心。」

港隊男將奧斯卡狀態不錯。（袁志浩攝）

港隊成員早前已表明，全運會將衝擊個人賽與混合接力賽三甲，奧斯卡指個人希望爭取兼顧兩項賽事，但前提是通過隊內選拔，「在個人與接力賽，我都想成為港隊最強的運動員，但最終仍會以港隊的最佳利益為依歸。」他又指下月在港舉行的亞洲三鐵半奧運距離錦標賽，會爭取踏上頒獎台，「最重要是把訓練效果發揮出來，成績便自然會來。」

全國運動會統籌辦公室主任楊德強。（袁志浩攝）

今次是香港首度舉辦三鐵混合接力賽，全國運動會統籌辦公室主任楊德強賽後指，兩日共三項比賽均順利完成。

對於有運動員一度偏離賽道，或出現跌倒、爆軚情況，楊德強指，運動員、教練、技術人員及專家普遍認為賽道理想、適合，且賽事安排暢順，「運動員使用不同裝備，賽道也多轉彎，他們在爭分奪秒時或有意外，這並非不常見，若需要加設指示牌，或有改善空間，當局會再檢視。」

市民可在沿途為運動員打氣。（袁志浩攝）

另外，比賽在中環海濱活動空間增設轉項區及可容納300人的觀眾席，目測周六、周日各有約200人入場，但市民仍可在賽道沿途欣賞比賽及為運動員打氣。

被問到有運動員希望當局增設觀眾席，楊德強表示在位於添馬公園對出龍和道的另一個轉項區因空間有限，難設置觀眾席，「但市民仍可透過現場電視直播觀看整個賽事，包括各個轉項區的運作情況。」