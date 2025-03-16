近半受訪SEN兒童家長曾遭不友善對待　望旁人包容勿擺上網公審

香港基督教女青年會一項調查發現，約47%育有特殊需要（SEN）子女的家長，曾因子女行為而遭受不友善對待，如被投以奇怪目光、子女被嘲笑和指罵等。有SEN子女家長希望公眾可對SEN小朋友多一分忍讓，不要放在社交媒體進行「公審」。



女青建議公眾，當遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間讓家長處理，無需刻意注視；政府亦可推動更多公眾教育，達致公眾與SEN群體的雙向共融。



女青一項研究發現，約47%育有SEN子女的家長，曾因子女行為而遭受不友善對待。（香港基督教女青年會提供圖片）

自閉症子玩滑梯與其他小朋友碰撞 家長遭對方家人指罵

育有專注力失調過度活躍症（ADHD）及自閉症譜系障礙（ASD）兒子的李太表示，兒子曾試過在社區中心控制不住情緒大哭，遭一名旁觀者責駡：「小朋友係要鬧㗎」，令兒子情緒變得更差。她又試過因為兒子在玩滑梯時不慎與其他小朋友碰撞，遭對方家長指罵，令她感到百口莫辯。

李太認為，SEN兒童在陌生或公眾地方，遇上突發狀況時較容易引起注目甚至騷擾他人。但她希望旁觀者可以多一分忍讓，暫時把目光移離小朋友，給予足夠時間家長處理，不要放上社交媒體「公審」。

李太希望公眾對SEN小朋友可以多一分忍讓，給予足夠時間家長處理。（香港基督教女青年會提供圖片）

47%受訪家長曾因SEN子女的行為遭受不友善對待

研究於2024年9月至10月進行，以問卷訪問了520名育有特殊教育需要孩子的家長，以及619名公眾人士。

在家長問卷方面，接近一半（46.7%）家長稱，曾因SEN子女的行為而遭受不友善對待，例如投以奇異目光（43.1%）、子女被嘲笑（31.7%）、被指罵（28.7%）等。

SEN孩子或家長曾面對的不友善對待：

投以不友善目光——43.1%

子女被同學嘲笑——31.7%

子女被其他人指罵——28.7%

子女被同學言語欺凌——27.1%

急步行開——25.6%

子女被同學肢體欺凌——12.9%



不友善對待最多來自SEN兒童同學 較常在公共交通工具及學校

調查發現，這些不友善對待較多來自SEN兒童的同學（26.9%）、途人（22.5%）、親戚（15.6%）、其他家長（14.0%），以至餐廳侍應（14.0%）、場地職員（13.8%）等。這些情況較常在公共交通工具（26.7%）、學校（23.8%）、街上（21.5%）和社區設施（21.0%）發生。

面對難堪情況，較多家長表示立即帶子女離開現場（64.4%）或嘗試向他人解釋子女情況（37.7%）；也有25.7%家長選擇不作出任何反應。不過，85.0%受訪者認為，要公眾接納SEN子女很困難；更有72.7%受訪家長表示，擔心SEN孩子外出時闖禍。

研究進一步發現，大多數（71.0%）家長其實不介意別人知道子女有SEN，60.0%人亦期望他人知道後能改善態度；又或希望子女做一些看來奇怪的行為時，旁人能給予空間（52.9%）、展示善意（44.6%）、避免過份注視（42.5%）等。

家長期望旁人的反應：

給予空間——52.9%

展示善意的行為——44.6%

避免過份注視——42.5%

不投以歧視目光——39.0%

不指罵——29.0%

不拍照——21.3%



近三分二公眾受訪者兒童有騷擾或奇怪行為時急步離開

至於公眾人士，分別有63.8%及58.3%受訪者表示，看見兒童有騷擾或奇怪行為時，會有急步離開、向職員投訴或投以不友善目光等反應。雖然多達83.0%受訪者表示，會懷疑這些兒童是否有SEN，但在個別行為而言，他們傾向把騷擾行為歸因於兒童頑皮或家長管教問題，奇怪或重複行為才會聯想與SEN有關。

研究亦發現，雖然大部份受訪公眾表示，願意與SEN小學生一起坐交通工具（71.2%）、工作上為他們服務（69.6%）等，亦傾向願意了解SEN的知識（85.6 %）；惟要社會大眾接納SEN學童仍然困難（86.6%），即使大部份受訪者表示認識什麼是SEN（70.8%）。

女青總主任吳翠萍建議，遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，無需刻意注視。（香港基督教女青年會提供圖片）

女青總主任吳翠萍表示，本港SEN兒童人數持續增加，她建議市民遇上小朋友引人注目的行為時，可以先給予時間家長處理，無需刻意注視；家長則應多與SEN兒童作日常生活訓練，減少他們對公眾場合的未知與擔憂，有助控制情緒。她又希望政府推動更多公眾教育，達致公眾與SEN群體的雙向共融。