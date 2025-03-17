尤德獎學金｜港大2法律系女生進修計劃懸殊　目標均要填法律缺陷

香港大學法律系畢業生孫子晴及曾懷恩是今屆尤德爵士紀念基金獎學金其中兩名得主，她們選擇了不同進行道路，盼能實踐心中抱負，填補法律缺陷



孫子晴選擇升讀哈佛大學法學碩士，冀學成後可為香港帶來更多法律普及的經驗；曾懷恩則轉變路向，報讀演藝學院編舞課程，冀透過藝術為人們紓解法律無法觸及的精神困擾，更自信揚言要透過法律知識「做個有錢的Artist」。



尤德爵士紀念基金第38屆獎學金頒獎典禮昨（16日）舉辦，圖為其中三名得獎者：(左起)曾懷恩、孫子晴、鍾曉瑩。（廖雁雄攝）

187人爭海外研究生獎學金及海外獎學金

尤德爵士紀念基金第38屆獎學金頒獎典禮昨（16日）舉辦，本屆有958名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項，基金在2024／25學年共撥出294萬元。港大法律系畢業生的孫子晴及曾懷恩，分別獲取30萬元及4萬元獎學金。

孫子晴和曾懷恩有著很多相似的經驗，同一年入學，在讀書過程中看見法律缺陷。有趣的是，他們為彌補法律缺陷，選擇了兩條截然不同的道路。

教育局指競逐2025/26學年海外研究生獎學金及海外獎學金的情況相當激烈，在187名申請人中，孫子晴脫穎而出，奪得海外研究生獎學金。

孫子晴現任港終審法院司法助理，將升讀哈佛大學法學碩士，冀學成後可為香港帶來更多法律普及的經驗。（廖雁雄攝）

孫子晴本身抗拒留學 升讀哈佛鑽研法律普及和法律援助

孫子晴現任港終審法院司法助理，是次獲取30萬元獎學金，將全數投入於未來升讀哈佛大學法學碩士的學費及生活費。她稱本身抗拒外國升學，「這行大多都認為（去名牌大學進修）是必需品，我不想僅為提升CV（履歷）而留學。」

但在大學最後的一兩年內，她於港大法律教育中心實習，遇到一單超過法律時限的案件，令她認識法律的限制，亦是她決心發展法律普及的關鍵。其後，她發現美國在法律普及和法律援助方面有更全面的發展，決定留學美國。

「當時我的老師教我，很多時候你會遇到無法幫助的問題，你要思考你的角色還可以做什麼。 」就該單案件，她的老師說應鼓勵事主放下，嘗試訴訟外的其他方法，例如索償等。

體驗法例限制 感因市民不知道有規例

孫子晴稱經歷該案後，發現某些案件有需要採取措施時，卻會被現有法例限制。之所以會遭受限制，很大程度因為市民不知道有規例，例如法律時效性等，這也使她肯定法律普及和法律教育的重要。

我們有科普，身體不舒服會去Google，但市面上卻沒有法普。 法律系畢業生孫子晴

她期望藉外地學到的知識，普及香港法律規例，令大家知道有問題時可以向誰查詢，或者可採取的行為。

目標畢業後回港做大律師：做好小人物故事

對於未來，孫子晴已有清晰的目標。「法律很貼地，與每個人都有關，小至衝紅燈，離婚等事宜，很多時候（法律）在個人層面發揮着影響。」正因如此，她決定碩士畢業後，回港在大律師行實習一年，一年後成為大律師，並在公共法及行政法等範疇鑽研，冀「做好小人物故事」。

她亦希望回歸大學，建立更多特定範疇的法律教育中心。她表示哈佛有約50個特定範疇的教育中心，對比下，香港特定範疇的教育中心寥寥可數，期望日後可有系統地於香港建立不同的教育中心，幫助小眾群體。

曾懷恩從港大畢業後，報讀演藝學院（APA）編舞學士課程，她表示藝術的力量比想像中大，可以表達法律無辦法伸張正義下的感受。（廖雁雄攝）

以編舞填補法律缺陷 表達事主感受

同樣畢業於港大法律系的曾懷恩則選擇了另一條道路，報讀演藝學院（APA）編舞學士課程，她表示藝術的力量比想像中大，可以表達法律無辦法伸張正義下的感受。

「我是一個心急的人，希望能用更貼身的方法幫助小眾（群體）。」曾懷恩同樣在港大法律教育中心實習，與孫子晴不同的是，她更多接觸有關精神病人和弱智人士要求出院的案例。她發現客戶有強烈的心理需要，但法律沒有辦法填補這些需求，當時的她思考良久，「究竟可以做什麼幫助他們？」

後來，她接觸編舞課程，與長者共舞，發現舞蹈更有助她發揮心中所想及信念，增進社會共融，便義無反顧報讀APA編舞課程。

從律師轉成舞者，路途上是否受到很多反對？曾懷恩笑稱，由於自己大學畢業後便財政獨立，父母對此並沒有太大反對。不過總免不了閒言閒語，會問讀了5年法律不做法律相關行業是否浪費，不過都明白女兒的抱負，並無太多阻攔。

寫計劃書申資源 期望做有錢藝術家

父母沒有阻攔，那麼自己由法律系轉讀編舞時又是否有掙扎呢？曾懷恩稱掙扎過，但她自3歲開始學舞，2017年時曾報讀APA，可以說APA是她的夢想。「編舞需要對社會議題有了解，大學5年有很多不同的經驗，可以幫助我表達我想講述的事情。」她指法律系的培訓令她有能力撰寫計劃書，認為社會上有很多資源，期望將來可「致力做一個有錢的Artist」。

尤德爵士紀念基金第三十八屆獎學金頒獎典禮昨（16日）舉辦，本屆有958名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項，圖為三名得獎者，左起：曾懷恩、鍾曉瑩、孫子晴。（廖雁雄攝）

被問兩人如何看待對方的選擇，以及現時香港法律是否仍能保障小眾群體？曾懷恩稱仍相信法律能做的事情有很多，但她更願意從心靈上幫助他人，「我是心急的人，如果你願意等待程序過程，其實法律很有用。」

孫子晴則表示，大學5年影響每個人的選擇，由於家中不富裕，從小便能共感他人的困難，期望日後可用該能力在法律領域上幫助他人。「美麗的畫面需由不同崗位的人共同創造。」

現任中電二級技術員鍾曉瑩表示，修讀電機課程時很多學生都是男性，想打破性別界限，透過細心的優勢，尋找自己在電機行業的出路及定位。（廖雁雄攝）

另有6名在香港中學文憑考試取得優異成績的學生獲頒發紀念基金獎、928位高中學生和12位職業訓練局學生獲頒高中學生獎，4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項，包括現任中電二級技術員鍾曉瑩。她表示，修讀電機課程時很多學生都是男性，想打破性別界限，透過細心的優勢，尋找自己在行業的出路及定位。

獲得殘疾學生海外研究生獎學金得獎者為潘思靈，現就讀中文大學，計劃於英國愛丁堡大學修讀語言學碩士學位課程。

在2024年DSE中學文憑考試取得優異成績，獲頒尤德爵士紀念基金獎的6名學生為：

（一）聖保羅男女中學的黃澍僖，超級狀元；

（二）聖若瑟書院的廖俊翔，超級狀元；

（三）東華三院黃笏南中學的梁縈牽；

（四）皇仁書院的蔡政羲；

（五）浸信會呂明才中學的陳晞證；及

（六）拔萃女書院的何雅慈。