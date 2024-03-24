DSE皇仁狀元、聖瑪利女榜眼獲尤德爵士獎學金　總計930名學生獲獎

以前港督尤德爵士命名的紀念基金第37屆獎學金頒獎典禮，今日（24日）於香港大會堂舉行，約930名學生、3名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項。其中因在2023年DSE文憑考試取得優異成績，獲頒尤德爵士紀念基金獎的6名學生中，其中一名為皇仁書院超級狀元羅澤嘉，另一名為嘉諾撒聖瑪利書院「超級榜眼」鄒思悅，兩人均獲得4萬元。



DSE中學文憑試7月19日放榜，皇仁書院羅澤嘉為今屆超級狀元之一。

因在2023年文憑考試取得優異成績，獲頒尤德爵士紀念基金獎的6名學生中，除了超級狀元羅澤嘉及超級榜眼鄒思悅，其餘4位獲獎學生分別為拔萃女書院的張冉亭、荃灣官立中學的練瞬恒、英華女學校的洪曉彤、聖保祿學校的施樂妍，均獲得4萬元。

嘉諾撒聖瑪利書院「超級榜眼」鄒思悅，有志行醫。(翁曼琛攝)

兩大學生各奪得海外研究生獎學金及海外獎學金

今屆共241名申請人競逐2024/25學年海外研究生獎學金及海外獎學金，情況相當激烈，最終由兩位學生奪得獎學金，分別為現為科技大學土木工程學系學生李修朗及中文大學細胞及分子生物學學系學生黃摯毅，每人可獲30萬元。兩位學生分別計劃到英國倫敦帝國學院修讀土力工程學碩士學位課程，以及於美國史丹福大學修讀神經科學博士學位課。

前港督遺孀尤德爵士夫人以視像致辭時表示，基金至今已撥款超過2.66億元，共有逾86.5萬名學子獲獎或參與基金贊助的活動。展望未來，基金會致力為年輕和比較年長的人士提供機會，讓他們繼續學習，為建設更美好的香港出一分力。

其他得獎名單：

由學徒事務專員提名，獲頒尤德爵士紀念基金優秀學徒獎的三名學徒為：

（一）呂嘉銘，修畢職專文憑（電機工程）課程，現任職助理技術員；

（二）黃琛怡，修畢屋宇裝備工程學高級文憑課程，現任職助理工程師；及

（三）朱德睿，修畢屋宇裝備工程學高級文憑課程，現任職助理工程師。

由僱員再培訓局及建造業議會提名，獲頒尤德爵士紀念基金在職人士自我增值獎的五名在職人士為：

（一）莊得英，曾修讀陪月員證書課程，現職陪月員；

（二）黃蔚丹，曾修讀保健員證書課程，現職保健員訓練員；

（三）李奕真，曾修讀中醫診所助理基礎證書課程，現職初級研究助理；

（四）黃竟峰，曾修讀電氣佈線工（中級工藝測試）基礎證書課程，現職管道及電氣工程一級技工；及

（五）邱健民，曾修讀建造工地測量證書課程，現職助理測量員。