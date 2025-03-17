李兆基去世｜「亞洲股神」不敵金融海嘯　曾稱恒指見4萬點捐20億

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基，今日（2025年3月17日）與世長辭，享壽97歲。除了地產事業，李兆基另一項為人津津樂道的，就是其投資心得，憑其獨到眼光更獲得「亞洲股神」的美譽，其名下的「兆基財經企業」專攻投資市場，2007年價值曾漲至逾2,000億元，不過在2008年的金融海嘯中觸礁，損失近一半資產。



數年前香港股市不斷高位攀升，恒生指數曾升穿3萬點，他以李兆基基金名義捐出1億元予保良局，其後再許下承諾稱：「恒指見4萬點，每年捐20億元。」雖未有定下達標年期，但李兆基辭世前恒指仍未能觸及4萬點。



人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基是愛國愛港的商人。(恒基提供圖片）

成立「兆基財經企業」專攻投資市場

李兆基於2004年成立「兆基財經企業」，當時有資產值為500億元，專攻投資市場，由他親自掌舵。李兆基曾在2003年以每股3.625元認購中國人壽（2628）新股，據最後紀錄顯示，至2008年10月底時，他仍持有3.5億股，估計帳面仍大賺62.38億元。李兆基當年也有參股大量中港新股，包括平保（2318）、神華（1088）、領展（0823）等，這些股份股價均較招股價已有不少升幅，其中領展更堪稱「股王」。

李兆基在2006年受訪時曾透露，企業的資產總值已直逼千億元，2007年時更曾漲至逾2,000億元，為他贏得「亞洲股神」、「香港畢菲特」之美譽。

李兆基一向熱愛投資股票，特別鍾情於新股市場。（李兆基個人網頁截圖）。

曾自稱「冒牌股神」

不過，2008年金融海嘯席捲全球，令李兆基損失近一半資產，「香港畢菲特」亦損手，他當說時：「𠵱家水瓜打狗，唔見一截！」其後股市繼續下滑，他亦無奈說道：「我唔係股神，只是股民，最多是冒牌股神；『名牌股神』係畢菲特，我就算仿效佢都唔合格。」

恒指突破3萬點即捐1億

數年前香港股市不斷高位攀升，許多人都作出預測，認為恒生指數可以「挑戰」不可能的更高位。李兆基曾許下承諾︰「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善。」怎知到2018年年初，恒指突破3萬點，他隨即與保良局簽訂備忘錄，以李兆基基金名義捐出1億元予保良局，善款將撥作保良局總局東翼重建工程，擴展社會服務。

李兆基在個人自傳中許下承諾，在恒指達3萬點時，每年捐出10億元做慈善。（李兆基個人網頁截圖）。

李兆基其後再許下承諾：「恒指見4萬點，每年捐20億元。」其豪言引起熱議。但發言人稱李兆基並無對恒指見4萬點的時間表有所預測。不過直至李兆基辭世，恒生指數仍未曾試過上到4萬點。