金鐘海富麥當勞獨家歡送派對！員工與家人聚首同呼：好溫暖！

現時全港有約260間麥當勞餐廳,當中最多人光顧的是金鐘海富麥當勞,是全球第二最繁忙的麥當勞。這間麥當勞餐廳不止是香港麥當勞旗艦店,每小時服務逾千名顧客,亦是一間充滿人情味的餐廳,擁有一項鮮為人知的獨有傳統,就是每年都會舉辦週年派對,廣邀員工及家屬出席同歡,讓公司上下增進感情。適逢今年慶祝麥當勞50週年,金鐘海富麥當勞已於3月中暫別顧客,並將於4月中再以全新形象回歸,為此餐廳更特意在3月12日舉行歡送派對。



當日歡送派對參加者包括在金鐘海富麥當勞工作了17年的員工Bryan,他小時候被診斷有輕度自閉症傾向,加入麥當勞以來每年亦有參加金鐘海富麥當勞的週年派對,他表示十分期待餐廳翻新後的工作環境,「想有個新啲靚啲嘅環境,目標係20年、25年一路做落去。」



至於Bryan的父親更是每年都陪他一起出席週年派對,他感恩兒子能加入麥當勞這個「大家庭」,獲公司悉心栽培,與同事建立如親人般的深厚感情,而週年派對更讓他了解到兒子工作情況,感受到公司人情味爆燈的一面。而餐廳總經理Jacky亦指,週年派對邀請員工家人出席能增進感情,自己與同事家人也熟稔起來,「真係好似一家人」。



Bryan父親(左)慶幸兒子(右)加入麥當勞的「大家庭」,獲公司悉心培訓發揮所長。

週年派對助家屬了解公司:覺得金鐘麥當勞好溫暖

金鐘海富麥當勞自2006年開業,並於2015年革新成為香港首間推行「Experience of the Future」概念的餐廳,自此每年都會舉辦週年派對。活動專為員工和家屬而設,希望讓全店上下的前線員工可以共同慶祝工作成果和輕鬆相聚,足見麥當勞充滿人情味的一面。37歲的Bryan在金鐘海富麥當勞工作了17年,他表示每年十分期待參加週年派對,而Bryan父親每年也會陪兒子出席,「退休後我每年都一定嚟參加派對,一來可以了解阿仔嘅工作環境及公司文化,觀察他如何與同事相處溝通,公司上下及餐廳經理都認得我㗎,會主動同我打招呼。」

Bryan父親(左)每年都來參加週年派對,連香港麥當勞行政總裁黎韋詩也認得他,在歡送派對上更與Bryan父子合照留念。

Bryan父親認為週年派對是家屬了解公司的好機會,他在派對上認識了Bryan的上司及同事,得知他們如何協助兒子適應工作,讓Bryan由最初不懂與人溝通,到現在與同事相處融洽,大家有傾有講,為Bryan的進步感到安慰,「最令我放心嘅係佢嚟到呢個大家庭,學識同人溝通」,讓他親切地感受到公司及同事的善意,「覺得金鐘麥當勞好溫暖」。

Bryan父親(左)稱,由最初Bryan(右)完全不懂與人溝通,到現在與同事相處融洽,大家有傾有講,為Bryan的進步感到安慰,「最令我放心嘅係佢嚟到呢個大家庭,學識同人溝通」。

服務17年員工Bryan:想有個新啲靚啲嘅環境,一路做落去

廣納人才兼容不同背景人士,是麥當勞一大特點。小時候被診斷有輕度自閉症傾向的Bryan中五畢業後在技能訓練中心進修酒店餐飲業管理課程,之後曾做過不同工作,後來他在社工介紹下來到麥當勞工作,「我想來學習不同工作技能」,Bryan入職時是這樣想。

在這間全球第二最繁忙的麥當勞工作,可謂極具挑戰性。餐廳安排Bryan一邊適應一邊學習,讓他全方位接觸店面工作,現在他已能勝任不同崗位,他更以「炒薯條」這項絕技揚名店舖,務求每條薯條都打直放入袋中,不接受放到東歪西倒。Bryan從工作中建立起自信,多次獲獎被肯定,成為他工作滿足感的來源,並期待餐廳翻新後的工作環境,「想有個新啲靚啲嘅環境,目標係攞20年、25年服務獎,一路做落去。」

金鐘海富麥當勞餐廳總經理Jacky(左)與Bryan(右)相識16年,見證他蛻變成長過程。

認識Bryan有16年的餐廳總經理Jacky,回想起Bryan初來報到的情況,「佢初時好『騰雞』,面對新環境感到驚慌,唔識又唔敢開口問,但畀多啲愛心慢慢教佢,睇到佢日漸進步,而家做嘢同人相處都成熟咗好多」。Jacky提到兩人相處趣事,由於Jacky姓陳,Bryan聽到他叫「Jacky Chan」,立即叫他做「成龍大哥」,Jacky唯有尷尬地更正他,笑言:「呢10幾年佢都係大哥大哥咁叫我,好得意。」

週年派對促進團隊感情 餐廳總經理:真係好像一家人

金鐘海富麥當勞餐廳週年派對邀請員工家屬一同出席,餐廳總經理Jacky認為公司人情味濃,連家人也顧及,多年來他更與同事的家人變得熟稔,令同事間的感情更好,「真係好像一家人」。

對於金鐘海富麥當勞的獨有週年派對,Jacky認為是公司給予員工增進感情的好機會,不但顧及員工,更連同事的父母及子女也顧及,讓家人有機會了解員工的工作,對做兼職的年輕人尤為重要,「父母了解子女嘅工作環境,同乜嘢人一齊,會安心畀佢在這裏工作」。Jacky認為同事獲得家人支持,是投入工作的關鍵,多年來他更與同事的家人變得熟稔,令同事間的感情更好,「真係好像一家人」。

金鐘海富麥當勞早前舉行歡送派對,餐廳全體員工一同拍大合照留念。

金鐘海富歡送派對 員工家屬齊聚回顧餐廳成就

適逢今年慶祝麥當勞50週年,金鐘海富麥當勞將會進行連串更新進化,於3月中暫別顧客,待4月中再以全新形象回歸,為此餐廳在3月12日舉行歡送派對。

派對當日一眾餐廳員工和家屬,在金鐘海富麥當勞聚首一堂,各人互相寒喧問候,場面溫馨熱鬧。派對上回顧多年來滿載餐廳Happy Moments的照片外,餐廳更別出心裁預備有獎問答遊戲,與員工和家屬一同回顧餐廳的輝煌成就,例如過去10年服務了超過2,400萬位顧客,賣出400萬包薯條、750萬件麥樂雞及230萬杯咖啡等。

金鐘海富麥當勞歡送派對上,員工和家屬聚首一堂,回顧多年來滿載餐廳Happy Moments的照片外,餐廳更別出心裁預備有獎問答遊戲,與員工和家屬一同回顧餐廳的輝煌成就。

歡送派對當日餐廳更邀請創作歌手馮允謙(Jay Fung)驚喜現身,獻唱《會再見的》及《在最好的時間做最好的你》,藉著歌詞「See you soon, it's not a goodbye」,傳遞出餐廳只是暫別的訊息,不少員工更把握機會與馮允謙打卡合照,將現場歡樂氣氛推至頂峰。

歌手馮允謙獲邀在派對現身獻唱,不少員工興奮上前與他打卡合照,將現場歡樂氣氛推至頂峰。

餐廳經理子健:不同背景員工互補長短

餐廳經理子健認為公司願意為不同背景人士提供機會,讓他們發光發亮。

麥當勞包容度高,接納不同背景員工,協助他們發揮所長。另一位餐廳經理子健亦與Bryan相識10年,兩人在餐廳合作無間,他憶述初識Bryan時,給他很活躍、記性很好的印象,「Bryan愛睇足球比賽,一問佢就隨時講出過往的球賽結果紀錄,或是巴士路線資料,比查Google仲快」。他亦見證着Bryan的成長,初時他遇到困難會選擇放棄,待兩人熟落起來,建立如兄弟般的感情,Bryan終敢主動向他求教,子健亦學懂如何與他相處。

金鐘海富麥當勞餐廳經理子健(左)在餐廳與Bryan(右)合作無間,兩人建立起如兄弟般的感情。

子健認為公司願意接納不同背景的員工,「佢哋不比我們遜色,如專注力及記憶力都比我們強,只要耐心教導,給予他們發揮機會,他們的工作表現甚至一般人更好,我同Bryan合作耐咗,已變成一家人,甚至可以互補長短。」

餐廳總經理Jacky亦讚賞公司的包容度高,「我雖然身為上司,唔會命令下屬,他們如遇到問題,公司會要求我們先讚賞他們,再將『機會點』提出來,讓他們有改進機會」,Jacky憑着這份信念,與不同背景的同事在工作中同步成長。

媽咪級員工YoYo:由帶兒子參加週年派對 到二人成同事一齊慶祝

「媽咪級」的員工YoYo,在金鐘海富麥當勞工作8年,現時與就讀大學的兒子成為同事,一起做兼職顧客服務專員。

麥當勞為關顧不同背景的員工,提供彈性上班時間,讓「媽咪級」的員工可兼顧家庭與事業。育有1子、屬「媽咪級」員工的兼職顧客服務專員YoYo,在金鐘海富麥當勞工作8年多,由兒子讀小學開始,每日早上8時至下午2時工作6小時,「公司工作時間比較自由,讓我兼顧到小朋友學業及家庭,兒子上中學後我又可增加工時。」

YoYo認為公司能夠配合她的確切需要,讓她專心工作。她又提到餐廳同事互相包容,「經理好照顧我們,記得剛上工時,見我唔習慣,叫我去飲杯水休息一下」,讓她感到滿滿人情味。

YoYo以往也有帶同兒子參加週年派對,玩遊戲、抽獎,讓兒子十分開心。YoYo指兒子去年升讀大學,也跟她加入金鐘海富麥當勞行列,當起兼職顧客服務專員,眼見兒子由原本內向害羞,因工作接觸不同人學懂溝通技巧,現在變得自信積極,YoYo感到相當欣慰。

多元發展機會 咖啡調配師Ivy由零學起

在餐廳工作10年的咖啡調配師Ivy,6年前開始學沖咖啡,現已是5星級咖啡調配師,咖啡拉花獲得客人讚賞,讓她很有滿足感。

麥當勞一向注重員工培訓,讓員工學習新技能發展所長。在金鐘海富麥當勞工作差不多10年的咖啡調配師Ivy,由「砌包(漢堡飽)」及收銀開始學習,6年前轉到McCafé參加「五星咖啡調配師計劃」學沖咖啡,經200小時的訓練後,現已考獲5星咖啡調配師資格。Ivy細數過往經歷,「我由零開始學沖咖啡,到而家學識拉花,懂得拉天鵝、海馬等圖案,製成品獲得客人讚賞,我好開心,好有滿足感」,Ivy感恩公司給予培訓,讓她發掘所長。

金鐘海富麥當勞4月新形象示人 繼續「以人為本、以客為先、創新求變」

金鐘海富麥當勞暫別顧客,至4月中以新形象示人。

金鐘海富麥當勞自2006年開業以來,建立多項威水史,刷新無數輝煌紀錄。當年開業即成為全港首間提供免費無線上網服務的麥當勞餐廳,顧客人數更是全球數一數二,僅次於英國倫敦利物浦街站(Liverpool Street Station)分店,成為全球第二最繁忙的麥當勞。

至2015年金鐘海富麥當勞成為全港首間「Experience of the Future」概念餐廳,率先引入自助點餐機、電子餐牌、自助冷熱水站及免接觸式洗手機等,帶領數碼化餐飲體驗潮流;又提供碎蛋小龍蝦田園沙律、冷萃咖啡等的獨家限定美食。餐廳將於4月中以新形象示人,繼續實踐「以人為本、以客為先、創新求變」的品牌理念,為顧客帶來更貼心、更創新的餐飲體驗。