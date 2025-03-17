李兆基去世｜集團：李為華人之光、數十年扶危濟困　後事另行公佈

恒基兆業地產今晩（17日）公布集團創辦人「四叔」李兆基在黃昏與世長辭，享壽97歲。集團訃告說，李兆基曾獲評為全球富豪榜排名第四位，為華人之光。他通過「李兆基基金」數十年來扶危濟困，並着重教育，大力匡助內地、香港及海外大學及中學；於1982年創立培華教育基金，致力為民族復興事業培訓國內領導人才，影響深遠，學員在領導崗位均發揮重要作用。



至於出殯儀式的舉行日期，一俟家族安排妥當後，將會另行公佈。



「四叔」恒基地產創辦人李兆基3月17日安詳與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

恒基集團與旗下公司發出訃告，形容創辦人李兆基為傑出商界領袖，德望昭著，長袖善舞，曾任恒基兆業地產、中華煤氣及美麗華酒店主席、新鴻基地產有限公司副主席、東亞銀行、香港小輪集團有限公司及仁安醫院董事、特區首屆籌委會暨推選委員會委員及順德聯誼總會首席榮譽會長等。

內容提到李兆基於1996年獲美國「福布斯」雜誌評為全球富豪榜排名第四位，一時傳為佳話，被譽為華人之光。

訃告說，李出生於廣東省順德市，自幼聰敏過人，少年時來港，白手興家，創立恒基兆業地產集團。他宅心仁厚，樂善好施，對慈善事業不遺餘力，深獲社會各界的推崇；處事公正，推己及人，時常以身作則，嘉言惠行，深受員工愛戴，現今哲人其萎，同寅深感痛惜。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基是愛國愛港的商人。(恒基提供圖片）

內文提到，李兆基心繫家園，熱衷教育，關懷菁莪，獲中外教育機構頒授榮譽學位等榮銜無數，包括北京大學、清華大學及復旦大學名譽校董、香港大學名譽法學博士、香港中文大學榮譽院士、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港都會大學、澳門東亞大學等榮譽工商管理博士、英國牛津大學華頓學院榮譽院士及法國政府藝術文學騎士勳章等。

集團指，李兆基於1982年創立培華教育基金，致力為民族復興事業培訓國內領導人才，影響深遠，學員在領導崗位均發揮重要作用，「李博士同時捐獻立竿見影的大型培訓項目」，如「千名中西部大學校長海外研修計劃」及「溫暖工程百萬農民及萬名鄉村醫生培訓計劃」，多年來獲得國家及國內各市政府的表彰，獲頒北京、廣州及佛山等市的榮譽市民稱號，並獲國務院港澳辦公室任命為港事顧問，及獲選為香港明天更好基金信託人委員會委員。

集團續指，李兆基通過「李兆基基金」，數十年來扶危濟困，並着重教育，大力匡助內地、香港及海外大學及中學，完善教學設施及設立獎學金等，以收一傳十、十傳百之效，歷年捐款數以十億元計。在他的大力推動下，集團各成員公司均重視「以人為本」的文化，同時致力於可持續發展。