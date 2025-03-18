李兆基逝世｜恒地老臣子大讚是「恐龍老闆」：呢種好老闆相信絕種
撰文：韋景全
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人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基周一（17日）與世長辭，在恒基工作28年的恒地執行董事孫國林今日（18日）分享與「四叔」相處點滴，孫國林大讚「四叔」是非常之好的老闆，更形容李是「恐龍老闆」：「所有同事都認同（李兆基）非常之好老闆，呢種好老闆從來無見，相信絕種，（孫國林）一生人喺公司做，28年嚟從來無見過佢發脾氣，鬧過人。」
孫國林今早在商台節目又稱，李兆基對同事、合作伙伴及街外人也是一視同仁，謙厚亦彬彬有禮，且全無架子。孫指，員工做錯事難免，但「四叔」不會嚴辭責備，只會笑笑口鼓勵：「拍住膊頭同佢講下次做返好啲，同事心理上無咁大壓力。」
恒基兆業地產周一晩公布集團創辦人「四叔」李兆基在黃昏與世長辭，享壽97歲。集團訃告說，李兆基曾獲評為全球富豪榜排名第四位，為華人之光。他通過「李兆基基金」數十年來扶危濟困，並着重教育，大力匡助內地、香港及海外大學及中學；於1982年創立培華教育基金，致力為民族復興事業培訓國內領導人才，影響深遠，學員在領導崗位均發揮重要作用。
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