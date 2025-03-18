急症室收費擬兩級制　陳凱欣憂市民拖到危急始求醫　掀醫患爭執

消息指，政府擬為急症室收費實施兩級制，危殆及危急病人免費，緊急、次緊急和非緊急病人等三類病人的收費將加價，高過現時180元收費。立法會議員陳凱欣擔憂導致市民拖遲求醫，直至危殆或危急才去急症室。她亦關注實施政策後的教育及說明成本，呼籲急症室收費切勿在短期內一刀切，須三思後行。



立法會議員陳凱欣擔憂收費兩級制導致市民拖遲就醫，直至危殆或危急才去急症室。（資料圖片/梁鵬威攝）

現時急症室根據病情將病人分流為5類，包括危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急，全部劃一收180元。消息指，日後急症室收費擬分為兩級，危殆及危急將會免費；其餘病人收費，將劃一提高，早前有消息指，收費可能介乎300至400元之間。

立法會議員陳凱欣今日於電台節目中稱，擔憂急症室兩級制收費後，會令市民因不想花錢故拖延病情，直至病情危殆及危急時才就醫。

分流引醫患爭執 料講解成本貴

她還關注兩級制後，會加重醫護分流負擔，以及影響醫患關係。她指出，層級界定或引發病人與醫護爭執及混亂，預料日後「講解成本昂貴」。

陳凱欣亦稱，有時病人並非濫用急症室，而是公營夜診服務不足，大多僅服務至夜間10時，而市民未必願意花錢去私家醫院。她建議政府可與家庭醫生及非牟利機構合作，提供更多夜診服務。

另外，陳凱欣指財政案發表不久後便傳出加價消息不理想，擔憂市民認為政府因財赤才削減醫療福利。她期望日後當局推行政策時切勿一刀切，需考慮市民觀感及憂慮三思後行。

夾心階層最辛苦 撐擴醫療費用減免範圍

被問醫療費用減免是否足夠？陳凱欣回應稱，現時政策安全網足以保障基層市民，惟中產及夾心階層十分辛苦。她指夾心階層「未必下下有錢睇私家」，支持擴大醫療費用減免申請範圍。