公院收費檢討延後公布　避免與預算案滅赤掛鈎｜政圈風聲

備受關注的下年度財政預算案昨日（26日）公布，但原擬在預算案前公布、同樣關係市民生活的公營醫療資助架構及水平結果卻「消失了」？。據了解，當局決定延後公布檢討結果，可能要多等幾個月，其中一個考量正是不想外界把檢討結果與預算案的滅赤大計掛鈎，令包括急症室收費水平的公營醫療收費檢討的討論焦點被帶偏至成開源手段。消息人士反覆強調，檢討是為了善用有限資源，反問政府高度補貼公營醫療收費前題下，怎可能被視作「開源」之道？



此外，當局也需要因調整收費而對病人帶來的影響，要再作評估。



（夏家朗攝）

本財政年度政府在醫療衞生的經常開支預算達1095億元，佔政府經常開支約19%。公共醫療收費已經近8年未有調整，現時近98%的公共醫療成本由政府承擔。政府發現，現時急症室有六成病人屬於輕症，即經分流後視作第四、第五類非緊急輕症，檢討的其中一個方向，是急症室收費「可加可減」。醫務衞生局局長盧寵茂曾指，現時急症室及公院門診面對「傷風感冒」病人，可能開出很多藥物，「若這類病人在小病時，能夠付出少許讓我們幫助大病者，可避免他們因病致貧」。他補充指，現時有5%病人需使用昂貴藥物治療，每年藥費約14至30萬元，令部分可能屬小康之家者，因突然患病致經濟上難以負擔，認為應集中資源幫助他們。

現時部分公共醫療服務收費（醫院管理局網頁）

當局期望收費的調整有助引導非急症病人選擇向家庭醫生求診，急症室收費擬由現時180元提升至接近屋邨醫生約300、400元的水平。

消息指出，基於政府對醫療服務的大幅補貼，檢討收費的目從來不會也不可能是為了開源。但資源有限的現實擺在眼前，政府也屢次表明調整收費旨在更有效地運用醫療資源，並妥善照顧有需要的市民。現行收費制度下，部分資助可能未能到位，因此在調整過程中，除了考慮市民的承受能力外，還需兼顧醫療成本和資源運用的效率。

盧寵茂不止一次表明，不想「急症室越來越像普通科門診」（黃浩謙攝）

面對千億財赤，最新一份預算案提削減政府經常開支，又收緊長者2元乘車優惠、取消2500元學生津貼等涉及民生的節流方案，若在預算案公布前後的短時間裡，再公布公營醫療收費檢討結果，即使不是為了開源，但預料外界必無可避免地把兩者掛鈎，討論過程焦點必會走偏，甚至可能會有情緒化的反應。消息強調，檢視收費是為了把資源運用於最需要幫助的有困難者之上，針對性補貼，同時達至縮短輪候時間，絕非簡單的加價。

當局也要兼顧不同收費方案對病人帶來甚麼影響，需要更多時間作研究。

另外，部分議員對現階段上調急症室收費有保留，政府也需要有應對。議員們除了擔心不同級別病人有不同收費，會引發爭議，加重前線醫護人員壓力外，更重要的是現時急症室部分求診高峰期出現在假期、深夜時段，這些時間是因為私家醫生、政府門診休診，不排除部分輕症者，是因為無選擇才到急症室，市民有需要時期望盡快獲得治療，也屬是人之常情。因此，若要輕症市民減少到急症室，除了收費水平，市民是否有選擇也是重要環節。