公院收費檢討｜盧寵茂預告有加有減　強調服務和藥物非愈多愈著數

當局正就公立醫院收費作全盤檢討，醫務衞生局局長盧寵茂今日（31日）在電台專訪透露，相關工作已進入最後階段，正釐清執行細節，很快公布最終調整方案，並指會就方案諮詢所有持分者，包括市民意見，期望上半年落實新安排，又指今次的綜合性調整會有加有減，務求更有效運用醫療資源。

盧寵茂又提到藥物浪費和濫用的問題，指出過量使用藥物和檢查可能對市民健康構成威脅，醫療服務及藥物並非愈多愈著數、愈多愈抵。



醫務衞生局局長盧寵茂。（黃浩謙攝）

快將公布最終調整方案 期望上半年落實

就公立醫院收費檢討，盧寵茂今日在商業電台專訪稱，隨著人口老化和醫療科技的進步，市民對公營醫療服務的需求日益增加，但所有調整都是為了更好地服務市民，期望通過收費調整，使資源分配更加精準，從而拯救更多危重病人。

盧寵茂指，公營醫療服務收費檢討工作已進入最後階段，正釐清部份執行細節，很快公布最終調整方案，並會諮詢所有持分者，包括市民意見，期望上半年落實新安排。

盧寵茂指目前收費制度下資助可能相對不到位

盧寵茂透露，今次的綜合性調整會有加有減，務求更有效運用醫療資源，妥善照顧有需要的市民，他指在目前收費制度下，資助可能相對不到位，因此當局的檢討除了要顧及市民承受能力，亦要考慮醫療成本和資源運用的問題，好好引導市民善用資源。

他亦提到藥物浪費和濫用的問題，指醫療服務和藥物並非「愈多愈著數、愈多愈抵」，稱過量使用藥物和檢查可能對市民健康構成威脅。