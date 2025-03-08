涉太空油被捕人數按年飆35倍　最細12歲　蕭澤頣：毒案一宗都嫌多

禁毒常務委員會主席李國棟周五（7日）形容太空油毒品「魔性」在近日社會熱議事件中顯露無遺，警務處處長蕭澤頤今日（8日）亦稱，近兩年，香港面對太空油挑戰，去年涉太空油案被捕人數按年飆升近35倍，年紀最細只有12歲。

蕭澤頤稱，今年禁毒領袖學院課程加入吸食太空油毒品後臨床徵狀，以及戒毒康復治療等知識，期望學員能夠學以致用，與各界攜手共建「毒品？咪制！」的社會。

蕭澤頤強調，涉及毒品案件判罰極重，相關案件「一宗都嫌多」，希望社會多宣揚禁毒資訊，因能幫助的不只是一個人，而是一個家庭。



警務處3月8日舉行第四屆禁毒領袖學院啟動禮，展開新一屆青少年禁毒領袖培訓計劃。第三屆畢業學員在典禮上分享到澳洲交流的見聞。

蕭澤頤今日在第四屆禁毒領袖學院啟動禮致辭表示，禁毒領袖學院今屆進一步強化有關「太空油毒品」的內容，讓學員認識和宣揚更貼近社會脈搏的禁毒信息。

太空油成為青少年最常吸食毒品第三位

蕭澤頤指近兩年，香港面對太空油挑戰，自去年上半年起，「太空油毒品」已成為青少年最常吸食毒品的第三位，涉及「太空油毒品」的被捕人數按年飆升近35倍，由八人急增至278人，當中更有61人為21歲以下青少年，最年輕僅12歲。

毒領袖學院課程今年加入「太空油毒品」戒毒康復治療等知識

有見及此，蕭澤頤指今年禁毒領袖學院課程加入吸食「太空油毒品」後的臨床徵狀，以及戒毒康復治療等知識。他期望學員能夠學以致用，積極宣揚禁毒信息，與各界攜手共建「毒品？咪制！」的社會。

蕭澤頤：多一份禁毒宣傳 少一名涉毒青年

蕭澤頤又提到，今屆禁毒領袖學院學員報名人數再創新高，而首三屆學院共培育300名禁毒領袖，向超過11萬人傳遞禁毒信息。他又指 ，涉及嚴重毒品案件被捕的青少年，由二○二一年的430人，持續減至二○二四年的129人，累計跌幅達七成，人數創近年新低，當中被捕學生的累計跌幅更接近八成，可見學院在禁毒教育方面成效顯著，達致「多一份禁毒宣傳，少一名涉毒青年」。