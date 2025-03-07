青少年吸毒者3成涉太空油　禁常會：魔性在近日熱議事件顯露無遺

新興毒品太空油荼毒青少年，禁毒常務委員會今（7日）公布，2024年被呈報的吸毒人數，按年下降9%；惟21歲以下青少年被呈報人數卻上升8%，由664人增至720人，當中226人涉及吸食太空油，即佔該群組的31.3%。此外，太空油已從去年上半年起，登上青少年最常吸食毒品第三位。

網上近日流傳一段影片，顯示懷疑兩男一女青少年在一個屋苑平台公然性交，警方其後拘捕3涉案人，在他們住所內均搜出懷疑太空油煙彈。

禁毒常務委員會主席李國棟今形容，太空油毒品的「魔性」已在近日社會熱議事件中顯露無遺，誤以為吸食太空油只是小事的青少年，亦應該從一些有年青人被捕的案件認清太空油毒品毒害。



2024年被呈報的吸毒人數按年跌9%。（VCG）

青少年最常吸食的毒品︰大麻、可卡因和太空油

藥物濫用資料中央檔案室數據顯示，2024年被呈報的整體吸毒人數，較2023年下降9%，由5,540人下降至5,068人，最常吸食的毒品依次序為海洛英、可卡因和甲基安非他明（俗稱冰毒）。

21歲以下青少年人數升8% 31.3%涉吸食太空油

不過21歲以下青少年被呈報吸毒人數則上升8%，由664人升至720人，當中226人涉及吸食太空油，即佔31.3%。最常被吸食的毒品依次序為大麻、可卡因和太空油。此外，太空油自2024年上半年起已開始排在該群組的第三位。

2024年毒品罪行被捕人數按年跌5% 降至3243人

根據執法部門的統計數字，2024年涉及毒品罪行的被捕人數，較2023年跌5%，由3,407人下降至3,243人，被拘捕的21歲以下青少年跌7%，由323人降至301人，當中主要涉及大麻、可卡因和冰毒。

至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士，被定罪比例高近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年，超過半數刑期為5年以上，最長刑期為22年。

禁毒常務委員會主席李國棟。（資料圖片／李澤彤攝）

禁毒常務委員會主席李國棟︰樂見政府迅速將太空油列為毒品

禁毒常務委員會主席李國棟表示，樂見政府採納了禁常會的意見，迅速將太空油毒品的主要成分列為毒品，建議政府繼續全方位加強禁毒宣傳，期望希望中小學能持續地向學生灌輸拒絕毒品的正確知識和價值觀。

保安局指，近日，香港海關在羅湖管制站拘捕一名20歲、身上攜有一支懷疑含有「太空油毒品」電子煙的男子。另外，警方以涉嫌「作出有違公德行為」拘捕一名18歲男子、一名16歲男童及一名16歲女童。警方稍後於其中兩名被捕人士的住所，搜獲懷疑含有依托咪酯的「太空油毒品」電子煙彈。

李國棟說，太空油毒品的魔性已在近日社會熱議的事件中顯露無遺，誤以為吸食太空油毒品只是小事的青少年，應該從一些有年青人被捕的案件認清太空油的毒害。

太空油毒品的魔性已在近日社會熱議的事件中顯露無遺，誤以為吸食太空油毒品只是小事的青少年，亦應該從一些有年青人被捕的案件認清太空油毒品的毒害。我呼籲大家遠離太空油毒品！ 禁毒常務委員會主席李國棟

此外，政府新一輯宣傳短片「勿墮『太空油毒品』陷阱！」已於各電視台及電台播放。而禁毒處和教育局剛在全港學校合辦反「太空油毒品」周，政府亦繼續促進跨界別，包括社福界、醫護界及教育界的合作，提升他們對太空油的認知，以及早辨識和協助太空油濫用者。