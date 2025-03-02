依托咪酯由麻醉劑變「太空油」之路　吸入煙霧恐食「二手毒品」

新型毒品「太空油」近年在香港流行，其主要成分是依托咪酯（Etomidate），是一種臨床上常用於誘導全身麻醉的藥物，具有催眠作用。「太空油」主要以電子煙油的形式吸食，非法市場上的「太空油」可能不僅含有依托咪酯，還可能與其他毒品混合，更易上癮。有別於傳統毒品，經電子煙吸食「太空油」並噴出的煙霧，亦有機會含有依托咪酯，吸入後有機會出現化學反應，有如「二手毒品」。



撰文：醫善同行藥劑顧問、藥劑連線藥劑師周映彤



醫善同行藥劑顧問、藥劑連線藥劑師周映彤

本港早前已修例，將「太空油」與傳統毒品一樣列為受《危險藥物條例》管制，非法持有或吸食可被判罰款100萬元及監禁七年，而非法製造則可面臨終身監禁及500萬元罰款。

依托咪酯的醫療用途主要用於需要麻醉的醫療程序。由於其作用時間短、起效快，因此在需要短時間進行麻醉的醫療程序中較為常見，例如快速順序插管（Rapid Sequence Intubation，RSI）。然而，這類藥物並不適合作為長期使用的麻醉鎮靜劑，因為它會影響腎上腺功能，降低皮質醇水平，導致長期疲勞與內分泌失調。即使在醫院使用，依托咪酯亦只會在醫療程序或手術前短暫使用作誘導麻醉，甚少以持續靜脈點滴方式長期使用，以避免影響腎上腺機能。

新型毒品「太空油」近年在香港流行，其主要成分是依托咪酯（Etomidate），吸食「太空油」後，大腦與神經系統會產生一系列化學反應，可能引發鉀水平異常，影響心臟功能，嚴重者或可致命。（資料圖片/黃偉民攝）

嚴重可損心臟功能甚至致命

雖然依托咪酯在醫學上有其用途，但其起效迅速且能帶來強烈的催眠，就被不法之徒視為賺錢商機，將依托咪酯加入電子煙油中，並混合其他化學物質，例如增強香味的添加劑或其他毒品，令其更具吸引力。由於電子煙的隱蔽性高，「太空油」能夠輕易地在公眾場所使用，甚至讓不知情的使用者無意間接觸這種毒品。

吸食「太空油」後，大腦與神經系統會產生一系列化學反應，使用者可能會經歷：

．身體不由自主的抽搐與震顫，因為依托咪酯影響神經信號傳遞物質的平衡

．頭暈、步態不穩，類似醉酒狀態，因為依托咪酯抑制中樞神經系統，導致平衡感下

．腎上腺機能下降，並降低體內有壓力荷爾蒙之稱的皮質醇水平，導致慢性疲勞，甚至影響血糖血壓

．可能引發鉀水平異常，影響心臟功能，嚴重者或可致命



依托咪酯亦會與酒精、安眠藥等鎮靜類藥物產生交互作用，可能導致嗜睡、呼吸衰竭，甚至完全失去知覺。這種組合可能進一步加劇呼吸困難，甚至導致昏迷和死亡。因此，如果「太空油」與其他毒品或鎮靜劑混合使用，其風險將大大提高。

停食會有戒斷症狀

長期使用「太空油」後，可能會產生生理和心理上的依賴。雖然目前尚無足夠研究證明依托咪酯會導致生理耐受性，多次使用後需要更高的劑量才可以獲得相同的效果，但由於其藥效短暫，使用者往往需頻繁吸食以維持「雲遊太空」的感覺。這種行為模式可能引發心理依賴，使用太空油時愉悅的感覺刺激大腦多巴胺釋放，令使用者逐漸形成習慣，增加成癮風險。

部分案例亦顯示，長期使用者的吸食頻率可能逐步提升，每月總攝入量亦有所增加。這可能是由於依托咪酯雖然沒有明確的耐受性，但使用者的心理需求會使他們不斷加大劑量，以獲得更多的快感。

若長期使用後突然停止，可能會引發一系列戒斷症狀，包括情緒波動、易怒、焦慮與不安，失眠並且注意力難以集中。

本港早前已修例，將「太空油」與傳統毒品一樣列為受《危險藥物條例》管制，非法持有或吸食可被判罰款100萬元及監禁七年，而非法製造則可面臨終身監禁及500萬元罰款。（資料圖片）

由於突然停用依托咪酯可能會帶來上述的戒斷症狀，因此建議如希望停止吸食太空油，應尋求醫療專業人員的協助，以減低身體與心理上的不適。

值得留意的是，電子煙中的煙油和化學物質經加熱後已經有機會釋放尼古丁或其他非法有害化學物質。因此，不排除若依托咪酯存在煙油中，加熱後二手煙裡亦有機會含有依托咪酯，令附近吸入的人士出現不由自主的肌肉抽搐、嗜睡等反應，亦即吸入「二手毒品」。

依托咪酯本身無特定氣味或顏色，市民難以單憑外觀或氣味分辨電子煙油中是否含有依托咪酯。此外，非法製造商常加入香味及顏色掩飾成分，進一步降低辨識難度。

因此，市民應避免使用來歷不明的電子煙產品，尤其是未經監管的煙油。社會亦應提高警惕，如發現疑似個案，除了報警求助，如感到不適應立即避而遠之，有需要尋求醫療協助。

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