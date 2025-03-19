「設計媒人計劃」撮合老字號與本地設計師　聯乘品牌產品入連卡佛

新冠疫情讓全世界停頓，也讓一群本地設計師驚覺原來一直與香港自家品牌的合作並不多。香港工業設計師協會就推出「ReMIX創意商業夥伴計劃」，撮合本地設計師與香港老字號。



該會長張耀輝為ReMIX計劃推手，他分享說：「這項計劃就像媒人，是一個撮合本地設計師與香港老字號的商業配對平台，我們也會兼任『婚禮策劃師』等一條龍服務，意即在產品推出後，會幫手做宣傳、聯絡線上線下銷售平台等。」他指協會為非謀利機構，此項目由政府資助，是首個有實質產品落地的創意計劃，促進本地設計師與香港企業的合作機會。



香港工業設計師協會會長張耀輝表示，ReMIX計劃就像媒人，是一個撮合本地設計師與香港老字號的商業配對平台。（協會提供圖片)

該計劃過去吸引不少本地老字號品牌參加，包括生產保溫壺的駱駝牌、保暖內衣的雞仔嘜以及梁蘇記遮廠，推出的聯乘產品。計劃至今已有數十個品牌參加，促成96件跨界設計產品面世。

張耀輝表示，冠華食品與設計團隊Head & Tail，以及粵東磁廠、同興玻璃兩個經典品牌，與由三位新晉工業設計師組成的AFTERWORK，兩組聯乘跨界合作項目，令他最印象深刻，效果有突破，產品更顯跳脫。

冠華食品與設計師團隊合作推出⾃⾏發熱懷舊零食

在ReMIX計劃下，冠華食品與設計師團隊攜⼿創作出「趁熱食」套裝，包括「有火氣」及「有餐食」，無需明⽕電源即可⾃⾏發熱，讓消費者可隨時品嚐有熱度的懷舊零食果汁豬⾁條、五⾹⽜⾁粒、琥珀合桃及齋雞粒等。

張耀輝表示，這是ReMIX首次邀請食品品牌合作，設計師在設計前訪問了消費者，知道很多人都認為熱食零食更美味，經設計後的成品令整件事很有溫度。他又說，當你打開加熱並有煙冒出，大家就會拿出手機打卡。除了即時加熱零食，設計師在包裝上亦盡顯心思，以懷舊火水爐、電飯煲等造型包裝，增添玩味。

粵東磁廠、同興玻璃兩個經典品牌與AFTERWORK的聯乘產品，產品最後成功進駐連卡佛。（協會提供圖片)

成功說服「粵東磁廠」合作製三款陶瓷玻璃產品

至於參與首屆ReMIX的香港手繪瓷器廠「粵東磁廠」，張耀輝說，曾花上不少時間說服第三代負責人曹志雄讓品牌參與計劃。「守業對於上一代創業家很重要，擔心有甚麼差池會敗壞基業名聲，因此ReMIX團隊花了一段時間說服他。而最終的成果着實令到老先生喜出望外。」

設計師將中國文化中瓷器的精萃融入北歐設計風格當中，推出床頭燈、花瓶及油燭三款陶瓷玻璃產品，並成功令到品牌進駐連卡佛，令到品牌感到十分鼓舞，沒想過廣彩也能進入高檔奢侈零售市場。

老字號轉型「試水溫」 設計師創新意助品牌低風險嘗鮮

參與的品牌透過ReMIX計劃揀選合適的設計方，然後經歷雙方磨合的階段，並在約10個月之後推出新產品。透過這種合作，有意摸索新發展路向甚至是想活化品牌的本地企業，可以在較少投資下嘗試新路徑；而設計師亦能與心儀公司合作，在一個很短的時間內接觸全新產業。

參加要求由最初在香港經營超過20年的企業，慢慢擴展至大灣區品牌，讓設計師有機會與內地品牌合作。ReMIX計劃今年踏入第四屆，參與的品牌有海洋公園以及裕華國貨，也有希望推廣絲綢文化進軍文創產業、有國企背景的品牌絲麗（SILIQUE），能夠讓品牌及設計師測試香港零售市場的水溫。

張耀輝認為參與ReMIX計劃的最大收穫是看到品牌與設計師的長遠合作關係，透過設計令品牌走得更遠。（協會提供圖片)

第四屆報名延至3月底 入選設計師可參與到歐洲參展

第四屆ReMIX計劃現正接受設計師申請參加，截止報名日期延至3月30日。張耀輝指出，計劃十分尊重設計師，入選的設計師除了有機會可與心儀品牌合作，也可獲得特許權使用費、產品署名權、新產品展覽，以及參與到歐洲參展的代表團等。

張耀輝補充，參與ReMIX計劃的最大收穫是看到品牌與設計師的長遠合作關係：「有部份品牌與設計師一直都有在往後其他項目上繼續合作。透過設計令品牌走得更遠，這是我們最終想做到的目標，希望推動香港工業設計的專業水平，讓更多本地設計師與香港品牌擦出新火花。」