新科技助建築負載計算更精準　研調整設計參數或可省成本

香港持續面對環球經濟挑戰，有專家指出本地正在面臨經濟轉型期，香港各行各業難免受到影響，連帶工程業界亦面對工程量下降的情況。當中以私人市場影響較為顯注，不少工程公司傳出財困或需削減人手等，令外界擔心因為這些行業因素以至部分較大型工程如醫療有關等工程亦可能受到牽連。面對困局，工程界或要透過開源節流去減輕成本，近年更有業界提出隨著科技進步，可考慮將部分相對高於國際標準的工程設計參數稍為放寬，或有助降低工程成本。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者過往十多年曾參與國內相關醫療協會，並成為委員，知悉市場上有不少高質量的國內建築產品及設備。

現時因為受到種種外在環境，如地緣政治等因素影響，整體經濟情況少不免受到波及，而陸續見到一些私人工程公司或工程承建商出現縮小規模、甚至不時傳出資金周轉困難的情況，連帶這些承辨商承接了的工程也可能受到影響，早前報章亦有報道指有零星工程分判商和其工人有財務糾紛。除了當局不斷推出有利業界的各項措施及政策，事實上在商業社會時有汰弱留強、收購合併等，就面對不同的挑戰，相信各業界會作出各自在商業上的盤算及應對，以前既能闖過大小的金融風暴及沙士等疫情，希望透過各方努力，今次亦會是如是。

立法會已在去年十二月十八日三讀通過《建造業付款保障條例草案》，有望將工程因付款問題而產生的風險溢價會逐漸減少，工程項目的採購成本亦可以隨着時間下降。

雖然私人市場工程量下跌，但根據政府數字，本港未來5年的工務基本工程開支，每年預算仍然達到900億元，較過去平均約750億元有所增加，投入度上升達 17%。此反映政府工程一直有作出平穩的投放，故即使私人市場工程量有所減少，業界亦毋須過份憂慮，而且過份看淡的情緒亦可能影響年輕人選修工程學科的意欲，或引發業界未來出現嚴重的人手斷層。另外，持續出現高建築成本可能會蠶食現有資源。

工程項目的延誤及爭議會造成難以評估的財務損失，並引至成本增加，而當局大力推動的爭議解決機制是給予各方有效、保密和具有法律約束力的一種解決糾紛方法。

本港的工程質量一向在國際間處於高平水。但同時根據統計，香港過去十年來建造成本指數一直在國際間排名前列，除了因為香港屬國際大都會、地價昂貴及發展密度高外，地理環境複雜加上整體可建面積不多，以及各種法例，包括環保、綠化條例規範下，的確令整體建築成本難以下降。即使當局近年已推出措施去減省成本，令本港工程成本的國際排名已跌至約第9位，但仍屬亞洲地區之首。

筆者曾參加不少國內相關醫療協會舉辦的研討會，藉此了解到國內醫院的最新發展，包括新式的智慧型醫院設計。

在現時的經濟情況下，不少工程機構或公司已想辦法去開源節流。為減低建築成本，數年前有關當局曾進行策略性研究，了解本港的建築成本高企的原因，發現其實在建築物料或人工等成本難以大幅下調外，可考慮因應科技進步而透過調整規範去減輕整體建築成本。

舉例說，香港的樓宇結構負載設計要求一向比部分國家或地區較為高，但在現時工程技術越趨發達的情況下，業界在計算建築物負載率時已能夠達到更精準，故有意見認為，此設計參數或可以稍為調節，或略為放寬至與部分先進國家或地區看齊，以減少工程物料的使用或耗費量，有助降低工程成本。

雖然業界有此意見，有聲音認為，一旦放寬標準，憂心或因此出現偷工減料的情況，嚴重的甚至影響樓宇質素。筆者認為，現時建築業的科技發展一日千里，在新技術，包括各種電腦模擬運算及建築訊息模擬等系統的支援應用下，工程中各個項目的計算已更趨準確，故研究放寬相關樓宇負載設計參數亦未嘗不可，期望業界應就此建議持多點開放態度。

除此之外，筆者以過往十多年曾參與國內相關醫療協會，作為委員有所體會，認同當局在建築產品及設備上，亦可考慮審視工程項目內使用有關國產的設備。例如以往本港多使用外國生產的設施或儀器，但隨著內地科技高速發展，不少內地出產的儀器亦能達到相關標準，故當局能夠考慮在招標要求上作出調整，令這些儀器亦能有機會更廣泛地在港使用。當中或包括不少醫療設備，如抗疫時國家援港建設的醫療設施內配置有國內生產的儀器及設備等，均是由內地關切所送贈，據說有人員在使用後均認為這些儀器質素不遜色於一般價錢較為高的海外品牌，故若能作出考量及適當地調整本地相關規定，相信本港有空間引入更多內地生產的高質並能付合要求的醫療儀器或大型設備，連同建築設計的參數修定等，料有助減輕整體工程建築項目的成本。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

