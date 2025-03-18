Coldplay演唱會｜Cityline今售終極加推門票　記者兩度空歡喜一場

全球知名的英國樂隊Coldplay下月在新落成的啟德主場館，舉行巡迴演唱會。去年公開發售門票時，僅1.5小時便售罄3場逾10萬張門票。演唱會「終極」加推門票在今午4時正（18日）在Cityline發售。



《香港01》記者雖然兩度成功進入購票頁面，惟所有門票都顯示「售罄」、「少量」、「暫時無票」或「正有其他顧客選取」等。最終10分鐘購票時間倒數完畢，記者「食白果」一張門票也搶不到。截至下午4時50分，購票平台Cityline仍開放購票系統。



Coldplay下月在啟德體育園舉行演唱會。（網上圖片）

Coldplay演唱會今午4時正「終極」加推門票

英國樂隊Coldplay將於4⽉8日、9日、11日及12日，在新落成的啟德主場館，舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。早前公開發售逾10萬張的門票被「秒殺」，主辦方期後「終極」加推門票，今午4時起在Cityline公開發售。

初時網頁顯示需要等待多於1小時。（網頁截圖）

網頁起初顯示排隊逾1小時 實際等10分鐘

記者下午4時於Cityline網站頁面點擊「前往購票」，初時顯示需要等待多於1小時，不久後更新為半小時內，其後下午4時10分便進入購票系統。惟所有企位及座位門票均顯示「售罄」、「少量」或「暫時無票」。

記者不斷點擊不同場次及區域的座位數，均無法選取門票。限時10分鐘的購票時間過去，仍然未能成功購票「食白果」。

第二次成功進入購票系統 視線受阻座位也搶不到

其後記者再次進入排隊頁面，同樣只花約10分鐘便能進入購票頁面。即使退而求其次，選取位於E區索價999元、標明「視線受阻座位︰視訊屏幕」的門票，系統也顯示「所選區段的尚餘座位正在有其他顧客選取，暫時未能提供所須的座位」，搶票以失敗告終，一張門票也搶不到。