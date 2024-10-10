Coldplay香港門票｜Cityline公開發售 三場門票個半小時內售罄
撰文：江麗盈
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英國殿堂級樂隊Coldplay，即將在明年4月在新建成的啟德體育園，舉行3場巡迴演唱會。Cityline今早10時公開售票，記者準時在網站等候，並於10時正點擊「前往購票」，惟已未能進入購票畫面，需要不斷重試，至今早11時25分，三場演出所有門票售罄。
英國殿堂級樂隊Coldplay明年4月將於啟德體育園舉行演唱會，Cityline今早10時公開售票，記者準時在相關售票網站等候購票，於10時正點擊「前往購票」，惟已未能順利進入購票畫面，需要不斷重試。
不斷重試約半小時後，記者成功進入購票頁面，三場演出不少種類的門票已售罄，包括三款售價較低的門票，有部份種類的門票則已剩下單人座。企位方面，4月11及12日均已售罄，只剩下4月9日的場次有門票可供選擇。至今早約11時25分，三場演出所有門票售罄。
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