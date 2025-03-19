旺角越興園周日結業　開業半世紀捱不過通關　籲市民留港消費

屹立旺角半世紀的越菜餐廳「越興園」，於2023年一度宣布結業，位於通菜街31號的地舖關門。但其後進駐通菜街36號的鄰近地舖麵賜園，得以延續經營。但時隔不到兩年，越興園再次宣布將與麵賜園於周日（3月23日）結業，稱這次「後會無期」。



越興園在社交平台公布，受市民北上消費影響，店方懷著不捨及感恩的心情，遺憾地宣布周日結業。

該店發帖稱：「撐得住運動，頂得住疫情，捱不過通關，加上疫情後消費模式改變，飲食業成為香港結業潮的重災區，而我地越興園/麵賜園亦不例外、堅持不懈到最後都係頂唔X住了。」

圖為越興園在Facebook公布周日結業。（越興園Facebook截圖）

2023年曾宣布結業 與其他店合併延續「熬了半世紀牛骨湯」

店方表示，回首多年來點滴，由衷感謝每位食客長期惠顧及支持，每句鼓勵都是堅持至今的原動力，期望更多港人支持留港消費，尤其是女人街。

越興園於2023年6月也曾宣布結業，當時稱「市道有幾差有眼睇，終於連50年老字號都撐唔住」，但預告考慮以其他方式延續，同月宣布進駐麵賜園，將「熬了半世紀的牛骨湯」搬到新店，繼續以鎮店牛河吸引食客。

+ 1

食客慨嘆可惜 「40年前食到現在」

對於越興園這次宣布「後會無期」，不少食客慨嘆可惜，有人留言稱：「40年前由洗衣街食到現在，終於不敵港人北上消費...... 感謝你們的堅持！天下無不散之筵席，食物的味道及人情味永遠會留在心中」、「30幾年前由鼓油街舊舖食到而家新舖。都係逃唔過結業」、「食物好味，價錢親民，由中學時期已經常食，到依家出嚟做嘢都間唔中幫襯下，真係太可惜。」

越菜餐廳「越興園」2023年曾宣布結業。（越興園Facebook）

越興園位於旺角通菜街31號地舖，其Facebook專頁簡介指，餐廳為50年老字號，以正宗越南菜馳名起家，直至2017年轉讓至數馬巷有限公司集團旗下子公司，但店名和營運模式維持不變。