位於中環交易廣場二期的酒吧Liberty Exchange Kitchen & Bar,上周六(14日)結業。這家自2010年開業、佔地兩層的美式酒吧餐廳,位於金融公司集中地,為中環銀行家和投行精英下班後的聚腳熱點,最終也走進歷史。



置地廣場在其社交平台形容:「Liberty不僅是一家餐廳,更是聯繫社區的社交中心。讓我們一起舉杯,向在這裏的笑聲、故事和好時光致敬。」

前日,大批人到場歡送Liberty。(IG@majorcantotraits)

有網民在該帖下留言「Just one more sign of the times. HK is getting less fun one day at a time」,感慨香港變得愈來愈不有趣。在其他向該酒吧道別的帖文中,亦有網民留言:「所以銀行家可以去哪?」