米芝蓮2025｜連續16年入選文華扒房、明閣被摘星　2餐廳結業落榜

全球知名美食指南「米芝蓮」今日（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》，今年合共有共有260間餐廳入選，其中包括206間香港餐廳及54間澳門餐廳。



星級餐廳方面，香港共有76間，總數較去年少三間。六間去年上榜的本港餐廳今年名落孫山，包括連續16年入選的文華扒房+酒吧、明閣（旺角）。另有兩間餐廳敵不過「米芝蓮死亡之吻」結業，一間正在裝修當中，一間結業後改名重開但未上榜。



▼港澳米芝蓮指南2025全名單▼



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米芝蓮今日公布《香港澳門米芝蓮指南2025》，今年本港共有76間餐廳成功「摘星」，總星星數為101；當中7間為三星、11間為二星、58間為一星。

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「文華扒房+酒吧」、康得思酒店明閣改列「入選餐廳」

若單計餐廳總數，今年香港「星級餐廳」較去年少三間，不過其實有六間去年上榜的本港餐廳「星味」不在，當中包括位於中環文華東方酒店的「文華扒房+酒吧」，以及位於旺角康得思酒店的中菜廳明閣，兩間餐廳都曾連續16年入選一星餐廳，即自米芝蓮設立香港指南以來，兩間餐廳都未曾離開星級榜單。今年，兩間餐單皆被下放到「入選餐廳」之列。

廚魔名人坊結業後易地重開未有再上榜

同時，米芝蓮的「死亡之吻」繼續發功，去年三間奪得一星的餐廳結業，包括日式精緻餐飲（Fine-dining）餐廳Takumi by Daisuke Mori、位於中環的日式餐廳Zest by Konishi。另外，廚魔名人坊去年底結業後，雖然成功加盟連鎖飲食集團並在近日重開，惟改名後，未能保持一星。

三星L'Atelier de Joël Robuchon裝修停業 不在名單之列

另外，曾連續13年頒授米芝蓮三星的法國菜餐廳L'Atelier de Joël Robuchon，正在裝修當中，今年同樣不在名單之列。據其所在的中環置地廣場官網及OpenRice，該店因裝修暫時停業，將於2025中旬重新開幕。

名廚 Nicolas Boutin前年接掌Ami後即為店摘星

至於新上榜餐廳，今年共有三間。位於中環歷山大廈的精緻餐飲Ami，其行政總廚 Nicolas Boutin八年曾為同集團的姊妹餐廳Épure摘下一星，他前年接掌Ami，再次「摘星」。據米芝蓮簡介，該店擅於選用時令食材，配搭傳統法式醬汁，通過精巧的烹飪技巧，展現現代法餐的魅力；午餐簡便實惠。

位於中環都爹利街的Plaisance by Mauro Colagreco，同樣是現代法式餐廳。該店以以海洋為概念，室內設計採用藍綠色調，並有開放式廚房展示廚師的手藝。米芝蓮稱，該店的套餐採用本地蔬果和世界各地的優質時令食材，糅合法式烹飪手法，「炮製出滿載創意的菜餚，其自家調配的醬汁尤為驚豔」。

「白松露之王」名廚所開餐廳摘星

至於Tuber Umberto Bombana，則是由有「白松露之王」之稱、在港有另一間擁三星餐廳的意⼤利名廚Umberto Bombana，在K11 MUSEA商場所開的餐廳。米芝蓮指，該店主廚烹飪意大利菜功底扎實；菜單精選世界各地的時令食材，「例如大紅蝦手工扁意粉，蝦頭的濃郁鮮甜令人一試難忘」。

置地文華東方酒店Amber「登頂」得到三星殊榮

另外，置地文華東方酒店的高級法國餐廳Amber在連續16年贏得米芝蓮二星後，今年成功「登頂」得到三星殊榮。米芝蓮讚揚該店主廚的烹飪風格貼合現代飲食潮流，結合法式技巧與各地頂級食材，「讓風味達到巧妙的平衡」。餐廳以金色和米色為主調，「從精緻細節彰顯奢華優雅的格調」。