吃布冧借機非禮5歲孫女　呼吸機七旬翁稱學懂保持距離　囚18月

七旬老翁涉前年在住所和5歲孫女吃布冧時，用手指摸孫女的下體。孫女翌日向母親透露遭非禮，掲發事件。經審訊後，老翁被裁定一項非禮罪成。法官今（14日）在西九龍裁判法院（暫代區院）判刑時指，女童作供時指掛念被告，法官認為是出於她的童真，和對被告情感的依賴。法官又指，被告摸孫女的下體，令她受驚，他不認罪並無悔意，且案情嚴重，判他監禁18個月。



求情稱學懂與孫女保持距離

被告LKH.，70歲，被裁定於2023年5月3日，在屯門某村屋非禮5歲女童X。被告今出庭時，戴上呼吸機。懲教署人員推著坐在輪椅的被告，把他由羈留室帶到犯人欄。

辯方求情時引述被告的心理報告，指他沒有反常的性癖好，重犯機會低。經過今次事件，他學懂和孫女保持距離。

被告LKH非禮5歲孫女罪成，在西九龍法院被判囚18個月。

官指事主掛念爺爺是出於童真

法官判刑時指，被告在案中嚴重違反誠信。他持續犯案，摸X的下體，令她受驚，本案案情嚴重。就X作供時指掛念爺爺，想和被告玩耍、吃東西，法官認為是出於X的童真，和對被告情感的依賴，又認為本案對她的成長會有潛在的影響。

被告否認犯案無悔意

法官又引述被告的多份報告，指他否認犯案，法官指被告沒有悔意。考慮本案屬單一事件、被告的重犯機會等，法官判被告監禁18個月。

在地墊吃布冧時乘機非禮

控方早前審訊時，播放X的錄影會面。她稱案發日下午與祖父坐在地墊吃布冧，祖父以一隻或兩隻手指摸她的「wee-wee（小便）」部位。。被問及祖父是否隔著褲摸時，X說：「有時有，有時無。」X因「唔舒服、唔鍾意」，所以跑開。

案件編號：DCCC 1312/2023