棋哥燒鵝拒導盲犬｜事主開腔稱視如家人　嘆消除歧視教育仍待加強

「棋哥燒鵝」天后店周一（17日）拒讓食客帶同導盲犬入內惹來熱議，店方至今日（19日）在餐廳張貼告示表明歡迎導盲犬，又在社交平台發聲明道歉。不過，事主之一接受 《香港01》訪問時稱無法接受，憶述當日聽到至少兩至三人拒接待他們：「歧視完全無法接受，唔係個別同事，係成間舖。」她又慨嘆，許多視障人士也遇過因帶同導盲犬被拒接待經歷，認為社會上有關導盲犬和歧視條例的公眾教育和宣傳仍待加強。



視障人士陳小姐只有健視者約1成視力，平日出行依賴導盲犬。她指本周一與2名視障人士及2名健視者友人，帶同3隻導盲犬外出用膳。一名健視友人先到 「棋哥燒鵝」拿位，明確表示共有5人及3犬。

事主憶述店員反問：隻狗乾唔乾淨？

惟當陳小姐等人到達時，餐廳職員忽然指狗隻不準入内，即使陳小姐解釋犬隻是導盲犬，店方相關行為或違反《殘疾歧視條例》，但對方仍堅持不接待，更反問陳小姐「隻狗乾唔乾淨？衞唔衞生」令她感到憤怒。

今日（19日）棋哥燒鵝天后店張貼歡迎導盲犬進入的標誌。（黃偉民攝）

三隻導盲犬已完成訓練 入餐廳會趴在檯底 不會在室内大小二便

她指，三隻導盲犬已完成訓練，並跟他們磨合四五年，已相當有經驗，平日外出用膳時牠們都會趴在檯底，絕對不會在室内地方大小二便或會進入廚房等地。她又指，平日用膳時均會選擇空間較大的餐廳，不認為 「棋哥燒鵝」無法容納3隻導盲犬。她形容，導盲犬已如同她的家人，職員的行為讓她感到不適。

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餐廳於今日發聲明道歉，指歡迎導盲犬入内，會在店内張貼歡迎導盲犬的告示。（「棋哥燒鵝」FB）

無法接受餐廳道歉 事主：歧視完全無法接受

對於餐廳道歉，陳小姐稱：「如果（當日）態度唔係太惡劣，都會接受；但當日唔友善嘅態度、歧視完全無法接受，唔係個別同事，係成間舖。」

陳小姐指，她與所有視障朋友都有多次因帶導盲犬而被拒絕接待經歷：。「唔知道唔緊要，起碼要聆聽。」她認為許多餐飲業員工和保安對導盲犬和歧視條例的認知不足，期望可以加強公眾教育。

根據《殘疾歧視條例》，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。《食物業規例》則規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，亦明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外。