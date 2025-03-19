醫健通修例｜社協關注境外療機境外資料外泄　冀港府解釋如何處理

政府今日（19日）公布，《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》將於周五（21日）刊憲，修訂電子健康紀錄互通系統現有法律框架，包括賦權醫務衛生局局長可要求指明醫護機構，將病人資料存入醫健通戶口，若不執行可被起訴；允許獲認可的內地等非香港醫護提供者和公共健康紀錄系統，可在醫健通提供和取覽電子健康紀錄等。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，跨境支援的修訂主要處理北上求醫的情況，料可減省行政程序，整合醫療紀錄。不過他認為政府有責任解釋，倘境外醫療機構發生資料泄漏事件，港府會如何處理。



香港醫學會會長鄭志文同樣關注私隱問題，認為應做好宣傳教育，讓病人知道自己「有權不授權」。



政府今日（19日）公布，《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》將於周五（21日）刊憲，修訂電子健康紀錄互通系統（醫健通）現有法律框架。（資料圖片／江麗盈攝）

倘境外醫生沒上傳資料 港府無法以法律方式追究

政府今日公布《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》，將於周五（21日）刊憲，修訂電子健康紀錄互通系統（醫健通）現有法律框架，包括更改「同意」的劃分方法，亦會賦權醫務衛生局局長可要求指明醫護機構，將病人資料存入醫健通戶口，若不執行有機會被起訴；增加可取覽醫健通健康資料的醫護專業人員類別；支援市民跨境醫療需求，擬允許獲認可的「非香港醫護提供者和公共健康紀錄系統」，例如「長者醫療券大灣區試點計劃」下的服務提供者，可在醫健通提供和取覽電子健康紀錄。

醫衞局副秘書長許澤森表示，若境外私家醫生等醫護提供者，沒將病人資料上傳至醫健通，港府不可能以法律方式追究，只可透過機構和政府之間合作處理。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，跨境支援的修訂主要處理北上求醫的情況，認為可減省行政程序，整合醫療紀錄。（資料圖片／黃浩謙攝）

社區組織協會：倘境外發生私隱泄漏事故 冀港府解釋如何處理

社區組織協會幹事彭鴻昌表示支持修例，認為既可減省行政程序，整合醫療紀錄，亦讓病人私隱受到保障，讓其知道哪個醫療機曾取覽其資料。他說：「如果病人經過評估，（醫生）更加專業咁知道病人問題係邊，邊啲治療有效、邊啲無效，處理上會更加精準。」

對於今次修例支援跨境求醫的需求，他估計主要處理北上求醫的情況，並解釋現時病人在境外求醫的程序繁複，要先從醫健通下載資料，供當地醫生覽閱，其後將該次診斷的資料再下載到手機作紀錄，操作不利於長者。他認為，今次修例提供法律基礎，讓境外機構將資料在醫健通存放及覽閱。不過，他認為政府有責任解釋，倘境外醫療機構發生私隱泄漏事故，港府會如何處理。

香港醫學會會長鄭志文關注私隱問題，認為應做好宣傳教育，讓病人知道自己「有權不授權」。（資料圖片／梁鵬威攝）

僅0.3%私營醫護供者將資料上傳醫健通 醫學會料宣傳不足

現時只有0.3%私營醫護提供者將病人資料上傳至醫健通戶口，彭鴻昌估計現時因部份醫生仍在手寫病歷紀錄，而部份醫生也基於不同考慮而不願上載紀錄，因此只有少部份私營機構有上傳資料到醫健通，他期望今次修例會推動更多私營機構參與。

香港醫學會會長鄭志文估計因政府宣傳教育不足，且亦沒規定私營醫療機構必須要上傳資料，部份診所系統更沒連接至醫健通，故私營醫護的上傳的比例較少。

醫學會：做好宣傳教育保障病人私隱 讓其知道「有權不授權」

鄭志文認為，醫護人員只需將比較重要且不繁複的病人資料上傳至醫健通則可，包括藥物敏感、特殊病情如失智症等資料；毋須將所有資料上傳，「將所有資料完全輸入係行唔通......下一步落實要傾係（資料庫）想要啲咩、點樣擺，係好重要。」

他又認為應做好宣傳教育保障病人私隱，特別是長者或不諳使用科技程式的人，讓他們知道可以授權甚麼人取覽其個人資料，以及讓其知道「病人有權不授權」。他期望港府與業界討論執行細節。

立法會醫療衛生界議員林哲玄歡迎《電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》刊憲，指將大大便利港人境外治病。(何夏怡攝）

林哲玄指修例將便利港人境外醫病 應助醫護使用、解決兼容

立法會醫療衛生界議員林哲玄表示歡迎，指草案為境外使用個人病歷紀錄提供法例框架，境外醫生既可閱覽病人在港的醫療紀錄，亦可上載當地診治資料，大大便利港人境外治病。他又提醒，有必要為部分不用電子系統的前線醫護提供協助，及解決醫健通與電腦系統的兼容問題。

《條例草案》亦提出要在醫健通發出具電子證書效力的文件，包括醫學證明文件以及藥物處方。林哲玄認為，具有電子證書效力的文件可增加文書的可信性和追索性，且電子處方也比手寫處方清楚和準確。

他又提醒，醫護人員有責任在醫健通上載病人正在服用藥物、藥物過敏史、醫療警示等資料，但要注意協助部分不用電子系統的醫生，及考慮用的電腦系統與醫健通的兼容的技術問題。