八達通付款擴至拍賣平台Carousell　確保資金安全料有效防止網騙

八達通與Carousell旋轉拍賣今日（19日）公布展開合作，用戶由即日起可選用八達通付款，賣家也毋須透露個人或銀行資料，可直接收到款項，能確保買家及賣家的資金安全，相信可有效防止網絡詐騙等問題。Carousell並推出期間限定優惠，若用戶首次選擇八達通付款購買包含「買家保障」標籤的產品，購物滿99元，輸入優惠碼即享免運費優惠。



Carousell由即日起加入八達通付款功能。（Carousell圖片）

Carousell由即日起加入八達通付款功能

Carousell在去年8月推出平台付款及送貨功能，向買家提供AlipayHK付款。Carousell今日公布與八達通合作，由即日起擴展付款功能，又指香港約一半新刊登的商品已啟用「購買」按鈕，即買可通過電子錢包付款，而根據數據顯示，經常使用電子錢包付款的用戶佔逾90%，餘下部分則選用信用卡。

Carousell數據閬示，經常使用電子錢包付款的用戶佔逾90%，餘下部分則選用信用卡。（資料圖片／盧翊銘攝）

賣家毋須透露個人或銀行資料可直接收款

Carousell強調，平台付款系統能確保資金安全，賣家毋須透露個人或銀行資料，收益可直接轉賬至銀行戶口，只要買家確認收到符合描述的商品後，款項會直接轉給賣家。該系統可降低買賣雙方的交易風險，相比透過第三方轉賬更為安全，可有效防止網絡詐騙等問題。

以優惠碼付款的流程。（Carousell網頁圖片）

首次八達通付款滿99元享免運費優惠

Carousell為慶祝與八達通的合作，推出期間限定優惠，今年3月13日至5月13日期間，用戶首次選擇八達通付款購買包含「買家保障」標籤的產品，購物滿99元，並輸入優惠碼「OCTOPUS」，即享免運費優惠，上限為20元。

購物及付款流程。（Carousell網頁圖片）

八達通︰與Carousell合作能擴大電子商務版圖

八達通零售業務總經理及業務拓展主管黎家聰表示，隨着客戶群年輕化，Z世代（1997年起出生的年輕人）佔八達通錢包用戶群的一半，認為與Carousell的合作能擴大八達通的電子商務版圖，加強客戶網上購物的便捷性。