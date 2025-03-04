2元乘車優惠｜八達通：盡力壓縮少於年半內調整　與營辦商擬細節

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波最新一份《財政預算案》，其中兩元乘車優惠計劃改為「兩蚊兩折」，預計調整收費系統需時18個月。八達通營運總監甘志深指，有信心在限期內完成，並會盡力壓縮調整時間，惟現階段需要與各營辦商了解細節。



八達通今日（4日）舉行傳媒午宴。（歐陽德浩攝）

八達通董事局主席楊美珍︰盡力在18個月內完成

兩元乘車優惠計劃將改為「兩蚊兩折」，涉及到1.7萬部八達通收款機，預計調整收費系統需時18個月。八達通董事局主席楊美珍今日在傳媒午宴表示，正全力配合政府新措施，盡力在18個月內完成調整系統。

八達通營運總監解釋調整系統涉及不同轉乘優惠

八達通營運總監甘志深指，有信心在限期內完成，並會盡力壓縮調整時間，惟現階段需要與各營辦商了解細節，例如每月優惠限240程，涉及不同的轉乘優惠，如何才當作一程或兩程，因此團隊先要確定細節方可調整系統，以確保萬保一失。

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港鐵及巴士營辦商將自行更改八達通收款機

甘志深又指，調整過程涉及重新安裝研發軟件，預料港鐵及巴士營辦商將自行更改八達通收款機，但其他營辦商例如渡輪及小巴等，則需要由八達通協助調整。

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行政費用將與政府部門再作商討

行政費用方面，甘志深透露將與政府部門再作商討。至於上次政府降低長者優惠至60歲，八達通則按成本收回相關行政費用。

「八達通全國通」推出後，已累計有8,200萬元消費額。

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