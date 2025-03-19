科大追思會悼創校校長吳家瑋　葉玉如：深受他的勇氣和決心啟發

香港科技大學創校校長吳家瑋本月2日在美國三藩市逝世，享年87歲。科大今日（19日）下午在逸夫演藝中心舉行他的追思會，吳的太太和家人專誠回港出席。



科大校董會主席沈向洋代表科大仝人致悼辭，校長葉玉如致辭回顧其生平和貢獻，並聯同所有來賓一同默哀。行政長官李家超、多名司局長、教育界及政商界別友好都有致送花牌。



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追思會近500人出席儀式，包括駐港聯絡辦代表、多家大學校長與高層管理人員，以及科大校董會及顧問委員會成員，現任與退休教職員、校友、學生也有出席。吳家瑋的太太、兒子等親友亦有出席。

中央有關部門、行政長官李家超、多名司局長、香港及內地高等院校及政商界友好致送花牌。

科大校董會主席沈向洋代表科大仝人致悼辭。（科大提供）

科大校董會主席沈向洋代表科大仝人致悼辭。他說，吳與世界分享的不只是作為傑出教育家，亦活出了自己的理想，「他的精神會永遠守候在清水灣。」

沈感謝吳家瑋教導他們——「卓越不是目的地，而是一個旅程」。

校長葉玉如說，她自1993年加入科大，有幸曾與吳家瑋共事八年。（科大提供）

校長葉玉如致辭回顧其生平和貢獻，聯同所有來賓一同默哀。葉玉如說，她自1993年加入科大，有幸曾與吳家瑋共事八年，直至吳退休，深受他的勇氣、決心和對學習的熱忱啟發；從他身上，學到領導能力、建立卓越院校。

她續說：「慶祝他的成就同時，亦尊崇他是人文主義者（humanist）。」指吳相信人是成功的核心及大學的重要資產，並為到創造令每個人發揮所長的環境奉獻，「這也是我所珍惜的信念」。

吳家瑋兒子吳德愷致辭。（科大提供）

吳家瑋的太太和兒子吳德愷專誠回港出席追思會。吳德愷聯同著名二胡演奏家、科大校友胡栢端及Cong四重奏，特別以中西合壁的方式，演繹他兒時親自為父親創作的樂曲。吳一眾孫女亦獻唱《月亮代表我的心》，以歌聲送別他。

過去兩周，科大在校園內設立紀念堂，回顧吳對科大的重大貢獻，又設紀念網頁，供公眾表達敬意。