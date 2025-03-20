醫健通修例｜私家醫生憂增工作量　醫衛局研第三方合作助上載病歷

《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》周五（21日）刊憲，醫務衞生局局長可要求指明醫護機構，將病人資料存入醫健通戶口，若不執行可被起訴。家庭醫生林永和支持《條例草案》，但指部分較少使用電腦的年長醫生或面對困難；醫務衛生局副秘書長許澤森則指，會研究跟第三方機構合作，協助醫生上載資料。



家庭醫生林永和支持《2025電子健康紀錄互通系統（修訂）條例草案》，但指部分較少使用電腦的年長醫生或面對困難。（資料圖片/張浩維攝）

醫衞局指，《條例草案》將擴展和改善醫健通的資料收集、互通、使用及保障機制。市民同意參加醫健通後，不論私營或公營的醫護提供者，皆可將健康資料存入其個人醫健通戶口。此外，《條例草案》亦賦權醫務衞生局局長可要求指明醫護機構，將病人資料存入醫健通戶口。

家庭醫生林永和支持修訂，認為使用醫健通可幫助醫生日常診症，但他指有不少醫生或較少使用電腦，在更新系統上或面臨困難。他又指，現時大部分私家醫生所使用的電子病歷系統都無法銜接醫健通；至於政府指私營醫療機構未有積極上載病人資料，他指現時診斷資料均十分公開，醫生難以保存「獨門秘方」，相信大部分醫生都不會因此拒絕上載。

他表示，昨日政府公布《條例草案》後，不少醫生都有討論有關罰則，他認為罰款起訴是最後策略，相信如解決系統銜接後，大家都會樂意配合。

許澤森指明白部分私營機構或較缺乏人手，故會靈活處理。（張浩維攝）

醫務衛生局副秘書長許澤森指，明白部分私營機構或有缺乏人手等困難，故會靈活處理，例如會研究跟第三方機構合作，協助一些手寫病歷的診所上載資料。他又指，有不少醫生使用醫健通以外的第三方電子系統，政府會直接銜接該系統的資料。