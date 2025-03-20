MARY 5IVE婚戒｜澳門店無營業　消委會接16投訴　已聯香港消委會

MARY 5IVE婚戒設計中心被指多次拖延出貨日期，顧客要求退款，店方失去聯絡。該店除了在香港有兩間門市，在澳門皇朝區另設門市，當地消委會今日（20日）表示，今年2月先後收到兩宗投訴，截至昨日（19日）接獲投訴增至16宗，指如涉及刑事會轉介相關部門跟進，並即時聯絡香港消委會了解情況。



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近月有多名市民在MARY 5IVE婚戒設計中心訂購結婚對戒後，店方以物流等問題為由，拖延出貨日期，更遲遲不回應訊息。有苦主表示，今年3月底舉行婚禮，雖已提早半年訂購婚戒，惟店方至今仍未發貨及回覆。《香港01》記者上周四（13日）曾到尖沙咀分店了解，發現沒有營業。

澳門消委會︰二月先後收到兩宗投訴

MARY 5IVE在澳門皇朝光輝商業中心21樓也開設門市。澳門消委會今日表示，截至昨日（19日）共接獲16宗投訴，將繼續跟進事件，如涉及刑事罪行會轉介相關部門跟進。

澳門消委會又指， 今年二月已先後收到兩宗投訴，已即時派員處理，涉事商戶為香港公司在澳門開設的門市，澳門門市未有正常營業，已從不同途徑嘗試聯絡負責人處理事件，並即時聯絡香港消委會了解情況。

香港消委會截至昨日接獲54宗投訴 涉款56萬元

至於香港方面，消委會表示截至昨日，3月份共接獲54宗懷疑MARY 5IVE結業的投訴，涉及金額共56萬元，消費者曾經多次嘗試聯絡該商戶但不果。警方則指，截至本周一（17日）下午3時，共接獲17名市民報案，涉款合共約19萬元，案件列作「求警調查」，交由灣仔警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。