MARY5IVE｜消委會接54宗投訴涉56萬　未能聯絡商戶　警重案組跟進

MARY 5IVE婚戒設計中心被指多次拖延出貨日期，顧客要求退款，店方失去聯絡。消委會則表示，截至今日，在3月份共接獲54宗有關該商戶懷疑結業的投訴，涉及金額共56萬，又指曾經多次嘗試聯絡該商戶但不果。

警方則表示，截至周一（17日）下午3時，共接獲17名市民報案，指在一間店舖訂購貨品後未能收貨，負責人亦失去聯絡，涉款合共約19萬元。案件列作「求警調查」，交由灣仔警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。



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近月多名MARY 5IVE訂貨顧客在社交平台Facebook群組表示，在MARY 5IVE婚戒設計中心訂購結婚對戒後，店方藉詞拖延出貨日期，且遲遲未有回覆訊息。有苦主表示，今年3月底舉行婚禮，雖已提早半年訂購婚戒，不過店方至今仍未發貨，亦未有回覆。記者上周四（13日）到尖沙咀分店了解，可見該店未有營業。

消委會：接獲54宗投訴涉款56萬

消委會表示，截至今日，在3月份共接獲54宗有關該商戶懷疑結業的投訴，涉及金額共56萬，又指曾經多次嘗試聯絡該商戶但不果。

消委會曾經多次嘗試聯絡該商戶但不果，若消費者是以信用卡預繳費用，應盡快聯絡信用卡公司，並提供相關文件，要求代為向商戶銀行討回預繳款項，但最終能否取回款項視乎多種因素，包括簽賬日期及是否以信用卡分期付款等。消費者如有需要，可向消委會求助，亦可自行徵詢法律意見，再作追討。

海關：已接獲相關舉報 正調查是否違《商品說明條例》

海關回覆表示已接獲舉報，現正跟進。根據《商品說明條例》，任何商戶接受付款時，意圖不供應有關產品、意圖供應有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應，即屬「不當地接受付款」。

海關需考慮個別事件的實際情況及證據，才能判斷個案是否抵觸《條例》。每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。