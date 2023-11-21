床蝨｜永安韓國團新措施　如酒店、旅遊巴發現床蝨　旅客可退團費

韓國早前爆出床蝨問題，或影響港人到當地的旅遊意欲。永安旅遊今日（21日）宣布，凡於今年12月1日至明年2月29日出發的韓國旅行團，如旅客於途中在旅行團安排的住宿酒店、旅遊巴及用膳餐廳發現活床蝨，並即時告知工作人員核實，該旅客於完團返港後，可獲退回團費。永安旅遊副總經理馬世文表示，希望措施推出後，可令旅客重拾到訪韓國的信心，並強調永安旅遊所有出發到韓國的旅行團，至今未有接獲任何床蝨報告。



永安旅遊表示，今年12月1日至明年2月29日出發的韓國旅行團，如旅客於途中在旅行團安排的住宿酒店、旅遊巴及用膳餐廳發現活床蝨，並即時告知工作人員核實，該旅客於完團返港後，可獲退回團費。（Reuters）

永安旅遊今日表示，推出《韓國旅行團衛生保證承諾》，所有於2023年12月1日至2024年2月29日出發的韓國旅行團，如旅客在旅程途中，於永安安排的住宿酒店、旅遊巴及用膳餐廳發現活床蝨，並即時告知工作人員核實，該旅客於完團返港後，可獲退回團費。

該公司副總經理馬世文表示，明白旅客擔憂韓國床蝨問題，希望新措施推出後，旅客能重拾到訪韓國的信心，期望令客人玩得開心。他又指，永安旅遊亦會做好清潔消毒工作，每日消毒旅遊巴及行李存放槽，並揀選有信譽保證的酒店，確保酒店衛生情況良好。

馬世文又稱，床蝨問題於當地實屬個別事件，雖然今年自暑假起已接獲韓國當局相關資訊，惟永安所有出發到韓國的旅行團，至今未有接獲任何床蝨報告。