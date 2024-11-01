騙徒冒名發廣告激增　永安旅遊日均逾百宗報告　東瀛遊兩周千宗

隨著年尾出遊高峰將至，騙徒假冒旅行社刊發虛假廣告激增。 繼東瀛遊於10月19日公布，此前兩周錄得1,000多宗顧客就騙案查詢，永安旅遊也稱同類個案增加。永安旅遊指出，10月前平均每日一、兩宗顧客相關查詢，至10月飆至平均每日超過100宗，客人損失最多5位數字。



永安旅遊10月於其Facebook專頁發帖，提醒市民警惕騙案。（永安旅遊Facebook圖片）

騙徒訛稱收款銀行帳戶為「永安旅遊」

永安旅遊指出，最近一年發現多宗同類騙案，該公司一直高度關注事件。當接到市民舉報後，即時把騙徒的行騙手法發布在永安Facebook及網站，以提醒客戶報警備案。

但騙案手法層出不窮，由最初冒名開Facebook及IG帳號，再到WhatsApp冒認客服。最近更有詐騙廣告宣稱，收款的銀行帳戶名為「永安旅遊」，令客人防不勝防。在10月接獲的市民舉報中，該公司已發現12個假冒銀行戶口，13個假冒whatsapp號碼。

永安旅遊總經理馬世文稱， 騙徒通常會在多間銀行開設假帳戶，對外訛稱戶口以旅行社命名，但受害人到櫃員機過數時，會發現所顯示的戶口實為個人名義。

永安旅遊已安排專責部門舉報，亦第一時間報警求助，並通報旅遊業監管局及相關收款銀行。該公司呼籲相關機構及當局協助，以保障廣大市民利益。

提3項建議促Facebook及警方等協助

該公司提出3項建議，一是促請Facebook嚴厲監管同名專頁及廣告發佈，否則藍剔認證將形同虛設。 二建議是呼籲警方加強網絡巡查，及與業界保持信息溝通。第三是建議反詐騙協調中心加強旅遊服務騙案的警示和教育，期望該中心的官方網站能設立有關旅遊服務騙案的專項。

記者在社交平台也發現偽冒東瀛遊的廣告。（IG截圖）

東瀛遊：騙徒利用跨行轉帳不查戶口名漏洞

東瀛遊10月19日曾表示，在此前兩周接獲逾千宗有關騙案的查問，並確認10多名顧客受騙，最高損失約兩萬元。

該公司指出，有騙徒利用跨行轉帳不查戶口名稱的漏洞，指示受害人轉帳時，在戶口名稱欄內輸入旅行社名字，以增加可信性。

東瀛遊實測發現，轉數時輸入收款人帳戶號碼後，如胡亂輸入收款人的戶口名稱，部份收款銀行仍可成功轉帳，籲市民小心辨別真偽。