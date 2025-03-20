10億套丁案｜地主之女曾簽文件賣地予4人　多年後獲丁屋無付過錢

「村屋大王」王光榮及元朗鄉村代表程振明涉10億「套丁」案，今（20日）在區域法院續審。水蕉新村地主之女繼續作供，她稱曾把名下的水蕉新村土地以40萬元售予4人，但她不認識4人，亦沒有收到款項，只曾到王潘律師行簽署文件。她稱多年後程振明帶她與其母睇樓，並指其中一幢丁屋屬她們母女所有，並叫她定價，她稱不知市價為何，故「求其」把兩層樓連天台合共630萬元，又稱她獲這物業時並無支付過金錢。



兩名被告：王光榮（72歲、榮佳建築有限公司負責人、事務律師）及程振明（65歲、程為元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。控罪指，王及程於2005年5月11日至2019年5月7日期間在香港串謀142名原居民，詐騙地政總署。

女證人余麗君。(陳曉欣攝)

被告王光榮。(陳曉欣攝)

元朗鄉村代表兼區議員程振明。(盧翊銘攝)

女證人余麗君稱她獲安排獲「曉門」單位，但無沒付過錢。（資料圖片 / 香港01記者攝）

文件指以40萬元賣地予4人但無收過錢

女證人余麗君（音譯）繼續作供時，確認她獲廉政公署發出免予起訴書。控方指，根據2005年土地註冊處文件，余將她名下的水蕉新村土地，以40萬元售予4人。余稱她不認識4人，亦沒有收過款項。她後來在王潘律師行簽署文件，並成為業主。控方在庭上透露，「曉門」的業主在本案不會被視為串謀者。

多年後余獲丁屋她並求其定價

余稱她其後多年沒有與程聯絡，但她指其父曾稱程透露有些風水問題。及至2014年初時，程表示地政總署已批出牌照，可以履行雙方協議，程帶余及其母到地盤睇樓，指住其中一棟丁屋說是母女的物業，亦即她們現居的「曉門」物業。同年1月，程要求余簽署文件及就物業定價，余參考了印花稅價格，「求其」將地下及1樓定價為440萬元，2樓連天台定價為190萬元。

余透露獲物業但無付過錢

辯方盤問時指，根據2014年一份附加協議的內容，程應余要求以630萬元將丁屋轉名予余母女，余確認。余稱她定樓價時不知道合理樓價應為多少，又說：「我根本唔使畀錢買。」她定價時只考慮了印花稅價格。政府在2016年曾向她追收逾7萬元印花稅，因為物業作價不符市價。

案件編號：DCCC 1043/2022