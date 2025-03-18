10億套丁案｜地主女兒指父與程振明曾合作　以丁屋等換土地發展權

「村屋大王」王光榮以及元朗鄉村代表兼區議員程振明，涉串謀「套丁」詐騙地政總署案今（18日）續審。現居「曉門」的水蕉新村地主之女作供，她指被告之一的程振明，在2000年向其父提議合作發展，以地換屋。她05年到王潘律師行簽文件，程以20萬元現金加包補地價的丁屋向她購入發展權。此外，程振明的疏堂兄弟兼水蕉新村祖堂司理亦有作供，他稱丁屋發展協議文件的細節由程振明「搞掂」，他完全信任程。



兩名被告：王光榮（72歲、榮佳建築有限公司負責人、事務律師）及程振明（65歲、程為元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。控罪指，王及程於2005年5月11日至2019年5月7日期間在香港串謀142名原居民，詐騙地政總署。

元朗村代表被告程振明。(盧翊銘攝)

發展商被告王光榮。(盧翊銘攝)

女證人稱曾因本案被捕

女證人余麗君（音譯）供稱，她現年45歲，在庫務署任職，她及母親是「曉門」21座的業主。余確認她在2021年6月因本案被捕，同年應廉署邀請錄取供詞。

父曾稱獲村長程振明接洽

余供稱，其父在水蕉新村有一塊農地，在1998年以信託形式轉到她名下。余轉述父親在約2000年表示，獲村長程振明接洽，程有意合作發展土地，以地換屋。

曾到律師樓簽合作協議

及至2005年8月，余在王潘律師行與程振明簽署一份買賣或合作發展協議，程以20萬元現金加指定座數的丁屋（包補地價），向余全數購買相關地段的發展權。余指，程原本協議用100萬現金加一棟丁屋向她購買地段發展權，後因父親與程商討後，認為地價會越來越高，故協議減至20萬，由程承擔丁屋補地價費用。

在余作供期間，辯方提出法律爭議，余須避席。控方需時向律政司索取指示，法官押後至周四讓余再出庭，控方傳召另一名證人。

司理可處理買賣土地事宜

74歲程錦春供稱，他是程振明及程祥利（音譯）的疏堂兄弟。3人是程乃全祖和觀音會兩個祖堂的司理，共用祖堂地，包括本案的水蕉新村地段，3個司理可以處理買賣土地事宜。

細節問題全由程振明處理

控方向證人指，一份日期為2006年4月的合作發展協議文件顯示有證人的簽名，內容是證人代表兩個祖堂，在涉案地段與丙方合建丁屋。證人確認他曾簽署該文件，但他沒有耕過田，不知所涉地段位置，他完全信任程振明。他與兄弟姊妹曾發展土地的事與程振明開會，細節問題則由程振明處理。

覺得對公家有利 程振明叫簽便照辦

控方另展示2份土地轉讓文件，顯示3個司理同意以365萬元及143萬元出售土地予李軍樑。證人稱他對李沒有印象，他當時在律師樓簽署以上文件，他沒有看內容，直覺覺得有利公家發展，因程振叫他簽署故照辦，又說：「我完全信任自己啲兄弟嘅。」被問到有否收到協議的賣地收入，證人稱有，但他沒有核實，謂：「呢啲好小意思啫，兄弟一定信佢。」

農地閒置無意思

辯方又指證人的太爺那一代買了很多土地，但今時今日出租農地的收入未必可觀，亦較少人務農，土地閒棄著沒意義，故程振明當初「坐埋一齊」討論，提出發展土地分錢。證人稱：「我贊成嘅，我擁護嘅。」

案件編號：DCCC 1043/2022