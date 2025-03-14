10億套丁案　原居民稱按父指示往簽文件　獲4萬報酬估與賣丁有關

「村屋大王」王光榮以及元朗鄉村代表兼區議員程振明涉串謀「套丁」，詐騙地政總署案今（14日）續審。有原居民稱約20歲時，應父親指示到地產舖和地政處簽署文件，他稱共分兩次並簽下多份文件，每次事後都獲2萬元，他估計是與「賣丁」有關的報酬，共獲得約4萬元。



兩名被告：王光榮（72歲、榮佳建築有限公司負責人、事務律師）及程振明（65歲、程為元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。控罪指，王及程於2005年5月11日至2019年5月7日期間在香港串謀142名原居民，詐騙地政總署。

有「村屋大王」之稱的王光榮。(盧翊銘攝)

被告程振明，他是元朗水蕉新村的村代表，亦是元朗區議員。(盧翊銘攝)

分兩次簽多份文件每次事後得2萬元

控方今傳召另一名涉案原居民林健偉作供。林稱他曾應其父指示，到大旗嶺村一間地產鋪簽署二十多份文件，事後獲得2萬元報酬。林表示，他當時沒有閱讀內容，只知道與丁權有關，他花約15分鐘簽好所有文件。數年後，林再次應父親要求到元朗地政處簽署丁權相關文件，其後再獲得2萬元報酬。

相信4萬元是賣丁的報酬

林稱，他沒印象當時接觸過甚麼人，他認為4萬元報酬是來自「賣丁」，他已將所獲報酬全數交予父親。

林簽文件時20歲但不清楚文件內容

庭上展示一份轉讓地契，顯示林在1997年12月以20萬元向程柄輝買入一幅土地，同月簽署興建丁屋申請表，當年林18歲。林確認是其簽名，但澄清他在20多歲時才簽署文件，他不清楚文件內容。

辯方引用根據土地註冊處的紀錄指，轉讓地契於1998年1月被登記，指出林可能在地產舖簽文件時已簽署轉讓地契。林稱：「可以咁講」。

案件編號：DCCC 1043/2022