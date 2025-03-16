啟德體育園跑賽更衣室不作開放｜女跑手稱不便　跑步常客：都慣咗

啟德體育園在本月初正式開幕後，今（16日）舉辦首個跑步賽「啟德飛步跑」，約有3,200位跑手參加。《香港01》記者向現場職員查詢場內更衣室位置，惟職員指更衣室今天不開放，着記者到洗手間更換衣服。問及更衣室不開放的原因，職員則表示不知道，未有解釋原因。



有參賽者表示，事前未知場地更衣室今天不作開放，認為相關安排為她帶來不便，「（洗手間）空間好細，比較難着嗰啲衫」。 不過有跑步常客則稱早已預期不設更衣室，笑稱：「都慣咗。」



啟德體育園於今早（16日）舉辦首個跑步賽，場內更衣室及儲物櫃不作開放，參賽者須將行李存放在比賽場內的行李儲存區。（董素琛攝）

吳小姐稱，事前不知道場地更衣室今天不作開放，認為相關安排為她帶來不便。（董素琛攝）

女跑手指廁所空間狹窄難更衣

參加青少年組別的3公里賽事的吳小姐稱，事前不知道場地更衣室今天不開放，她要到廁所更衣，認為相關安排為她帶來不便，「（洗手間）空間好細，比較難着個啲衫」，而她在賽事中獲得第2名，笑稱「下次會做得更好」。

劉先生稱，在門口向職員查詢時，才得知場地更衣室今天不開放使用。（董素琛攝）

男跑手就地換戰衣

另外，參加競賽組賽事的劉先生稱，在門口向職員查詢時，才得知場地更衣室今天不開放使用。他在比賽場內更換衣服及鞋，被問及會否覺得不方便，他坦言事前已沒有打算使用更衣室，又指已預計場地更衣室不開放，作為跑步常客的他坦言「都慣咗㗎啦」，笑指「我又冇咩所謂嘅，男仔」。

陳先生指，未有在場內更換衣服，「係出面就咁着住衫過嚟...... 因為方便，平時跑步都係咁」 。（董素琛攝）

老跑手預先換好跑服到場

不過，亦有參賽者早在進場前已更換好比賽衣服，未有受更衣室不開放影響。參加公開組5公里賽事的陳先生今天與朋友一同來到參賽，他表示未有在場內更換衣服，「喺出面就咁着住衫過嚟...... 因為方便，平時跑步都係咁」 。