啟德體育園｜首個藝術周本周五開鑼　美食嘉年華未來數個周末舉行

啟德體育園本月1日正式開幕，為香港的「盛匯超級三月」揭開序幕。園方周一（17日）公布多項「開幕月」活動將逐一。其中將在月21至27日首次舉辦「啟德藝術周」，設有括藝術家座談會、藝術工作坊及文創周末市集。針對香港人「為食」，會在本月下旬至4月下旬周末期間，舉行首個「啟德美食海灣嘉年華」，匯聚近30個人氣美食攤位，涵蓋本地特色美食、手工啤酒及首度登場的餐飲新勢力。



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啟德體育園內有逾十個藝術裝置，部份已可供公眾觀賞、打卡，部份本月底起也會開放供參觀，如中央廣場上由移居香港的內地雕塑藝術家任哲所製造的大型浮雕《龍之九子》，日內會進行最後打磨和鍍膜，預計月底完成最後工序，完整呈現給公眾觀賞。

園方將於本周五（21日）至下周四（ 27日）首次舉辦「啟德藝術周」，以「啟德百感」為靈感，稱有一系列觸動人心且豐富多元的藝術體驗，包括藝術家座談會、藝術工作坊及文創周末市集，讓市民沉浸於濃厚的文化氛圍，共同感受藝術的無限魅力。

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重點項目有藝術家座談會，一連兩日舉行，公眾免費參與，多位藝術家、建築師及文化界人士進行深度對談，圍繞藝術與文化、戶外活動及正念三大主題；活動中尚設有收費的九大藝術工作坊，讓參加者與藝術家近距離互動，共同創造獨特的藝術體驗。

中央廣場化身為啟藝文創周末市集，近50個市集攤位齊聚一堂，帶來多元文創產品，從手作產品、設計小物、寵物用品到特色文創應有盡有。

「滙豐160週年」呈獻： 「啟德藝術週」活動 日期：2025年3月21日至27日

時間：上午10時正至下午8時正

地點：啟德體育園

「滙豐160週年」呈獻：啟藝文創週末市集活動情

日期：2025年3月22至23日

時間：下午12時正至下午8時正

地點：啟德體育園中央廣場

啟德體育園內有逾十個藝術裝置，部份已展示，部份本月底起也會開放供參觀。（廖雁雄攝）

園方表示，除了藝術周，在這個開幕月，也會帶來連場重磅盛事及活動，本地運動賽事、藝術文化活動、美食嘉年華等輪番上演：

•首個「啟德美食海灣嘉年華」(3月下旬至4月下旬周末期間) — 匯聚近30個人氣美食攤位，涵蓋本地特色美食、手工啤酒及首度登場的餐飲新勢力，尚有上音樂文化表演。

•「飛越啟德 · 香港室內定向挑戰盃」(3月22日至23日) — 活動於啟德零售館三座建築內，以嶄新有趣的形式，帶來具挑戰性的定向體驗。

•「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」(3月28日至30日) — 首次移師啟德體育園主場館，迎來世界頂級欖球隊，讓各地遊客及本地市民親身感受體育園的活力。

• 啟德零售館多重優惠 (3月下旬開始) —200個零售及美食品牌於盛事期間，聯同多間美食及購物商戶，推出重磅限定優惠。