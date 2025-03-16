啟德體育園｜輪椅跑手望與健全人士同場跑 視障跑手冀減U型彎位
撰文：董素琛
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啟德體育園在本月初正式啟用後，今（16日）舉辦首個跑步賽「啟德飛步跑」，約有3,200位跑手參加，5公里精英組別、5公里九龍東中學學界盃組別賽事率先於今早約7時30分開跑。有輪椅運動員認為賽事應可允許健全人士與傷健人士同場參賽，以表達傷健共融的理念；亦有已退役的視障運動員認為，賽道有較多U型彎位，視障人士或較容易撞到障礙物，故建議主辦方減少相關彎位。
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輪椅跑手盼賽事表達傷健共融理念
對於首次在啟德體育園參與賽事，港隊輪椅籃球及輪椅舞蹈運動員余俊延稱感到開心，他認為場地的地面平坦，十分適合輪椅人士作賽，但認為賽事可參考其他國家的做法，允許健全人士與傷健人士同場參賽，更好地表達傷健共融的理念，「其實可以一齊同時起步，同時一齊去感受成個賽事嘅氣氛」。至於有指賽道上斜位及彎位較多，他則認為「少少嘅，咁可能始終係斜路方面對於某啲嘅朋友嚟講會比較吃力啦」。
視障跑者：U-turn位置會易撞雪糕筒
視障參賽者、已退役的視障三項鐵人運動員朱健驊認為賽道有較多U型彎位，故建議主辦方可減少賽道上的相關彎位，「因為對我哋視障人士嚟講，喺U-turn嘅位置會好容易撞到雪糕筒」。對於賽道上的斜路，他則說「咁因為我哋視障人士都會驚啦，可能上斜轉平路個度都要領跑員去提點我哋，可能上左斜跟住去到平路就要同返我哋講，咁就自己個配速都可以操控到」。