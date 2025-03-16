啟德體育園｜輪椅跑手望與健全人士同場跑　視障跑手冀減U型彎位

啟德體育園在本月初正式啟用後，今（16日）舉辦首個跑步賽「啟德飛步跑」，約有3,200位跑手參加，5公里精英組別、5公里九龍東中學學界盃組別賽事率先於今早約7時30分開跑。有輪椅運動員認為賽事應可允許健全人士與傷健人士同場參賽，以表達傷健共融的理念；亦有已退役的視障運動員認為，賽道有較多U型彎位，視障人士或較容易撞到障礙物，故建議主辦方減少相關彎位。



港隊輪椅籃球及輪椅舞蹈運動員余俊延期望賽事允許健全人士與傷健人士一同參賽，更好地表達傷健共融的理念。（盧翊銘攝）

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輪椅跑手盼賽事表達傷健共融理念

對於首次在啟德體育園參與賽事，港隊輪椅籃球及輪椅舞蹈運動員余俊延稱感到開心，他認為場地的地面平坦，十分適合輪椅人士作賽，但認為賽事可參考其他國家的做法，允許健全人士與傷健人士同場參賽，更好地表達傷健共融的理念，「其實可以一齊同時起步，同時一齊去感受成個賽事嘅氣氛」。至於有指賽道上斜位及彎位較多，他則認為「少少嘅，咁可能始終係斜路方面對於某啲嘅朋友嚟講會比較吃力啦」。

視障跑者：U-turn位置會易撞雪糕筒

視障參賽者、已退役的視障三項鐵人運動員朱健驊認為賽道有較多U型彎位，故建議主辦方可減少賽道上的相關彎位，「因為對我哋視障人士嚟講，喺U-turn嘅位置會好容易撞到雪糕筒」。對於賽道上的斜路，他則說「咁因為我哋視障人士都會驚啦，可能上斜轉平路個度都要領跑員去提點我哋，可能上左斜跟住去到平路就要同返我哋講，咁就自己個配速都可以操控到」。