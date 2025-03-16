啟德體育園首辦跑步賽　跑手：多上落斜成挑戰　山景鼓勵逆風而跑

啟德體育園今日（16日）早上舉行開幕後首項跑步賽「啟德飛步跑」，賽事起點和終點都設在啟德青年運動場，約有3,200名跑手參加。大會今早舉行起步禮，啟德體育園行政總裁莊澤基、啟德體育園總監鄧竟成等均有出席。



多名跑手表示今早氣溫下降，跑起上來十分舒服，不過路線有起伏及轉向，線多上落斜成為挑戰，稱上斜時有點「腳軟」，下斜就要收慢，但沿路可以遙望山景，鼓勵自己逆風也繼續向前跑。



啟德體育園早上舉行開幕後首項跑步賽「啟德飛步跑」。（盧翊銘攝）

啟德體育園早上舉行開幕後首項跑步賽「啟德飛步跑」。（盧翊銘攝）

賽道途經啟德主場館、美食海灣等

「啟德飛步跑」其中兩組5公里賽事早上7時半開跑，另還設多個組別，包括公開組、青少年組及二人同樂組，除了讓公眾參與外，亦邀請企業、學界、社區組織及跑界精英參賽，賽道途經啟德主場館、北斗園、美食海灣等。

啟德體育園行政總裁莊澤基在起步禮致辭時表示，期望參賽者享受沿途景色，而園方正為今月底舉行的七人欖球賽做好準備。

大會今早舉行起步禮，啟德體育園行政總裁莊澤基、啟德體育園總監鄧竟成等人均出席。（盧翊銘攝）

啟德體育園行政總裁莊澤基在起步禮致辭。（盧翊銘攝）

跑手：路線有起伏及轉向 沿路山景成為比賽動力

今早起溫較昨日下降4至5度，不少跑手表示天氣稍涼及乾爽，有利發揮，不過路線有不少彎位及斜路，上落斜較辛苦，甚至有跑手表示跑到第二圈上斜時有點腳軟。

跑手完成賽事後興奮自拍。（盧翊銘攝）

跑手曾福祥參加5公里精英組，他完成賽事後表示非常享受，感到十分興奮，而且能與年輕跑手一同作賽，是不錯的體驗。他認為這次的路線有高低起伏及轉向，對跑手而言具挑戰性，途中亦有出現逆風，不過可以看到附近山景，成為推動作賽的動力。

參加5公里精英組的跑手曾福祥表示路線有少量起伏。（盧翊銘攝）

▼ 3月16日 啟德體育園舉辦跑步賽 ▼



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