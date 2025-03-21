倫敦希斯路機場火警停運　本港每日12航班往來　未來數日或有延誤

位於英國倫敦的希斯路機場於香港時間今日（21日）公布，由於為機場供電的變電站發生火警，導致機場大停電，為了確保乘客和員工安全，被迫將全日暫停運作，預料未來數日的服務都會延誤。翻查機管局網頁，本港目前每日共有12個固定航班往來兩地機場。而本港目前仍有4個分別在昨夜及今早出發的航班正飛往當地，暫未知該批航班會否受到影響。



倫敦希斯路機場附近一個變電站3月20日深夜起火，導致機場大停電。有當地民眾拍下火警現場情況。（x/@SussexIncidents）

英國倫敦希斯路機場料未來數日服務都會延誤

英國倫敦希斯路機場發言人公布，由於為機場供電的變電站發生火警，因而嚴重停電，為了確保乘客和員工安全，在別無他法下，機場周五全日暫停運作。發言人預計未來數日的服務都會延誤，又呼籲乘客在機場重開前不應前往。

每日共有12個航班往來兩地 國泰佔10班、英國航空佔2班

翻查機管局網頁，本港目前每日共有6個固定航班，由香港國際機場開往英國倫敦希斯路機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX257、CX239、CX253、BA032、CX251及CX255。

抵港航班方面，同樣有6個固定航班，由英國倫敦希斯路機場飛往香港國際機場，國泰航空佔5班、英國航空佔1班，涉及航班編號包括CX252、CX238、CX253、BA031、CX250及CX254。

換言之，英國倫敦希斯路機場未來數日仍未能恢復如常，相信每日共有12個往來香港至倫敦的航班受影響。

希斯路機場是2024年全球第二大最繁忙機場，僅次於阿聯酋杜拜。（Reuters）

截至中午12時正 本港共有4個航班正飛往當地機場

另外，昨晚（21日）起飛的3個航班，包括BA032、CX251及CX255，即將抵達當地機場，而今早8時10分起飛的CX257航班，也在飛行途中，暫未知該批航班會否受到影響。《香港01》正等待國泰航空的回覆。