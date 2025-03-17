國泰航空集團今年增6個新航點　3.30起復航印度海得拉巴直航服務

國泰航空本月30日起恢復往返香港與印度第四大城市、位於印度中部海得拉巴（Hyderabad）的直航服務，航線服務在開辧初期每周設3對往返航班，並會於今年9月起增至每周5對，持續擴闊我們與印度的互聯互通。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨着印度乘客人數遞增，國泰航空現時已有超過600名來自印度的機艙服務員。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，現時已有超過600名來自印度的機艙服務員。(國泰提供圖片)

國泰今天舉行海得拉巴直航及擴闊與印度互聯互通酒會，劉凱詩表示，國泰航空開辦海得拉巴直航服務，標誌着今年將加入國泰航空環球網絡的6個新航點中，首個航點即將啟航。連同香港快運，集團的目標是於2025年內覆蓋全球逾100個環球航點，並會不斷拓展，繼續向目標邁進。

劉凱詩表示，國泰一直視印度為具有戰略優勢的地區，海得拉巴以豐富的歷史遺產及蓬勃的科技發展而聞名，此航線將成為顧客前往這個極具活力印度城市的最佳選擇。她指國泰航空將於今年9月起營運每周43對航班從香港往返印度的五大城市，包括德里、孟買、班加羅爾、真奈以及海得拉巴；客運航班以外，截至3月底，國泰貨運每周亦將營運多達13對往返香港與印度的貨機航班。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，將於今年9月起營運每周43對航班從香港往返印度的五大城市。(國泰提供圖片)

她表示，去年已接載了超過81萬名顧客往返印度與香港，並運送了超過13萬噸貨物，鞏固了國泰航空作爲連繫印度、香港、中國內地以及世界的重要樞紐的地位。