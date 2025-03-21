鼓勵公屋富戶遷出｜自願搬保綠表資格4年　買私樓居屋可收樓才搬

【公屋富戶／富戶政策／一文看清／懶人包】房委會通過提高富戶繳交租金，額外租金由1.5至2倍，調升至2.5倍至4.5倍，預料40,600戶受影，政府多收15億3,600萬元。房委會，同時推出措施鼓勵公屋富戶置業，交還公屋，加快流轉。



房委會建議，自願遷出的公屋富戶，可保留4年「綠表資格」；「出售居屋單位」的綠表與白表比例，從4比6調整至5比5，增加公屋住戶購買機會。此外，在公屋住戶收到新購買的私樓或居屋單位前，他們可以繼續住在現有公屋，並按其家庭入息水平繳付相應倍數的租金。



現時公屋住戶中，有5%、即4.2萬戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，因而被列入公屋「富戶」，要交額外租金。（資料圖片)

1. 自願遷出可保留4年綠表資格

為利誘公屋富戶交還公屋，增加單位流轉，房委會建議今年10月1日起，自願遷出公屋單位的富戶，在4年内仍能以「綠表申請者」身份，購買一手居屋或綠置居單位，或者在第二市場購買未補價的自主出售單位。

2. 調高居屋綠白表比例

房委會又建議，從下一期「出售居屋單位」開始，將綠表跟白表的比例從4：6調整至5：5，增加公屋住戶成功購買的機會。

房委會建議從下一期「出售居屋單位」開始，將綠表跟白表的比例從4：6調整至5：5，增加公屋居民成功購買的機會。（資料圖片/黃浩謙攝）

3. 收新樓前可繼續租住公屋

根據房委會現行的富戶政策，任何公屋住戶在購買私人物業，或以白表資格購買資助單位後，須馬上交還單位，但有意見反映，住戶購買物業後未必能即時入住，影響他們購買意欲。

房委會建議修改政策，住戶購買物業後，可繼續租住原有的公屋單位，直到他們簽訂轉讓契據和接收新住宅。期間這些住戶仍須定期申報收入和資產，並根據其家庭入息水平繳交相應租金。

房委會強調，住戶有責任通知房委會預計何時接收新住宅。新安排下，住戶仍須如實申報任何住宅物業及已簽訂買賣的合約。

4. 連續4年超入息限額需遷離 保留4年期限

根據房委會現時政策，家庭入息超過限額5倍則需遷出公屋單位。房委會擬收緊，如入息水平連續4年達4倍至5倍，亦必須遷走。即如有租戶在今年10月的申報周期起計，連續4年收入超過限額，則須在2029年9月30日前遷出。

不過，住戶可利用這4年時間計劃未來住屋，遷出後亦可保留綠表資格4年，即前後有8年時間購買資助房屋單位。