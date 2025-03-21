公屋富戶政策擬加辣│自願遷出准保留綠表資格　4年內可購資助房屋

【公屋富戶／富戶政策】現時公屋住戶中，有5%、即4.2萬戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，因而被列入公屋「富戶」。資助房屋小組委員會今日（21日）將審議收緊「富戶政策」及檢視執行細節，消息指富戶政策會由三級改為四級，「富戶」的租金將由現時繳交1.5倍至2倍，大增至2.5倍至4.5倍，而高於入息限額5倍者需遷出。



據了解，房委會除會提出大幅調高富戶租金及下調踢走「超級富戶」門檻外，也會以協助他們購買資助房屋，利誘富戶交出單位。消息指，當局擬准富戶在遷出後的4年內，仍可以「綠表資格」購買一手居屋或綠置居單位，或是在第二市場免補地價購買資助出售房屋，但他們必須是「自願」遷出，被趕走即失資格。房委會亦正研究推出新安排，增加富戶購買到資助出售單位的機會。



現時公屋住戶中，有5%、即4.2萬戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，因而被列入公屋「富戶」，要交額外租金。（資料圖片)

現時公屋住戶中，有5%、即4.2萬戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，因而被列入公屋「富戶」，要交額外租金。（資料圖片)

富戶租金擬由現時1.5倍至2倍 增至最高4.5倍

據了解，房委會擬大幅增加富戶租金，由現時三級制變成四級制，沒有超出入息限額的公屋戶，只需繳交原有租金，而一至三級的富戶，繳交的租金由現時的1.5倍至2倍，大幅增至最多4.5倍。

消息指，入息超過限額2倍至不高於3倍的「富戶」，將需繳交2.5倍租金，即比現時1.5倍租金大增約67%；而入息超額3倍至不足4倍的「富戶」，將需繳交3.5倍租金，比現時的2倍租金大增75%；入息超額4倍至不足5倍的「富戶」加幅最大，需繳交的租金會由現時2倍，加至4.5倍，即較現時大增125%。而屬第四級入息超過限額5倍的「富戶」則須遷出。

屬第四級入息超過限額5倍的「富戶」須遷出。（資料圖片）

若公屋租戶在2個申報年期內（每2年申報1次，即4年）超額4倍、但不高於5倍，也必須遷出，大約有1,200戶屬「高危」。

料1200戶為「超級富戶」需交4.5倍租金

房委會資料顯示，目前公屋住戶中，約有4.2萬戶列為「富戶」，佔所有住戶約5%，即每20戶就有1戶屬「富戶」。當中3.6萬戶交1.5倍租金，餘下約6,000戶交2倍租金，另約200戶入息超過限額5倍而又未遷出而正交市值租金。

當局預計在2025/26年度入息限額在4月調高後，富戶數目會略為減少至4萬戶，減少約6個百分點。在新四級制下，大部份富戶入息逾限額2倍至不足3倍，有約4,000戶屬逾限額3倍至不足4倍，餘下1,200戶為「超級富戶」，入息逾限額4倍至不足5倍，並未包括交市值租金的200戶。

，針對入息超過限額4倍、但低於5倍、並持續雙倍租金的1,200個富戶



公屋「富戶政策」入息水平及繳付租金水平。（房屋署網頁截圖）

400戶「超級富戶」持續交雙倍租金 面臨被踢走

現時家庭入息超出限額5倍的租戶，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，均必須遷出，以4人家庭計，月入15萬元才爆錶須遷出。據了解，新方案維持不變，但新增踢走級別，若公屋租戶在2個申報年期內（每2年申報1次，即4年）超額4倍、但不高於5倍，也必須遷出，大約有1,200戶屬「高危」，當中400戶已持續交雙倍租金，面臨可被即時踢走。

現時政策列明，須遷出的住戶在收到通知後，可申請暫住現有單位，最長4個月，期間需付4.5倍租金或市值租金，作為暫准證費，以較高為準。

▼財政預算案．未來10年興建30.8萬個公營房屋單位▼



+ 5

富戶自願遷後4年內可綠表資格買居屋、綠置居或「白居二」

在收緊富戶政策同時，房委會也建議推出新措施，以鼓勵富戶購買資助房屋，交出出租單位。

由於一旦不再是公屋租戶，便不能以「綠表」購買資助房屋如居屋、綠置居或「白居二」。針對此類富戶，當局將容許富戶「自願」遷出後的4年內，保留「綠表資格」，期間他們可以如同公屋居民身份，以「綠表」資格購買一手居屋或綠置居單位，或是在第二市場免補地價購買資助出售房屋，房委會認為此舉可加公屋流轉。

不過上述安排只適用於「自願」遷出富戶，即入息或資產達被趕走的富戶無份。當局認為高收入富戶有4年免遷出寛限期及4年時間保留「綠表資格」，前後共有8年時間置業。

下一期居屋銷售開始，綠表及白表的配額比例，將由4:6改為5:5，即錄表申請者的名額增加四分一至50%。為協助公屋富戶更大機會購買到心儀單位，將會推出新安排，以增加置業機會。

▼財政預算案．簡約公屋將入伙▼

