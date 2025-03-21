公屋富戶加辣．一文看清｜最多繳2倍租升至4.5倍　多一類人要遷出

【公屋富戶／富戶政策／一文看清】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。以入息超過限額2至3倍為例，建議由繳付1.5倍租金加至2.5倍，較現時入息超額4至5倍「超級富戶」要繳付的2倍租金還要高。房委會估計40,600戶受影響，資助房屋小組主席黃碧如形容受影響人數「好少」，措施「絕對唔係為咗增加政府收入」，庫房將因此多收15億3600萬元。



現時入息超額5倍的需要遷出單位，新方案下維持門檻，以免影響私人市場對小單位的需求。不過新增一項條件，就是4年入息超額4至5倍的「超級富戶」亦要遷走，預計第一批最快2029年10月交回公屋。另外，房委會資助房屋小組又通過按機制，調升2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，兩者較上一個年度整體增加1.7%。



房委會通過富戶租金「加租」，由最多交2倍增至4.5倍。（資料圖片／蘇煒然攝）

富戶租金最多由2倍升至4.5倍

現時公屋住戶家庭入息超出限額2至不足5倍，需要交1.5至2倍租金連差餉。建議方案下，租金由2.5倍起跳，最高達4.5倍，加幅達60至125%。以入息超額4倍至不足5倍的「富戶」，如現時繳交2,000元雙倍租金，日後要繳交4,500元。

房委會表示，即使現時富戶交較貴租金，但平均只佔其家庭總收入的7%，比一般公屋租戶的10%為低，較租住私樓的31.5%更低。當局估計「加辣」後，租金佔富戶平均家庭總收入上升至11%。

超額5倍須遷出門檻未調低 因憂衝擊私人市場

現時家庭入息超出限額5倍的租戶，或家庭總資產淨值超逾入息限額100倍，均必須遷出。以4人家庭計，月入15萬元「爆錶」，這項門檻未有調低「加辣」。

資助房屋小組主席黃碧如表示，政府計劃推出「簡樸房」規管制度，私人市場小單位供應預計減少，而且來港人才對私樓單位需求上升。如果一刀切調低遷出門檻，擔心會有公屋租戶轉至私人市場，有機會造成衝擊。

增一項遷出條件 最快2029年10月踢走「超級富戶」

遷出門檻未有下調，但計劃新增一項遷出條件—— 如公屋租戶在2個申報年期內，即4年內，入息超額4倍但不足5倍，也必須遷出。黃碧如表示，這些家庭有4年時間計劃日後的住屋安排，再加上遷出後可保留綠表資格4年，變相前後有8年時間購買資助出售單位，增加成功機會，亦可善用公營房屋資源及鼓勵公屋戶向上流動。

目前有1,200戶入息介乎超額4至5倍的「超級富戶」，其中400戶持續「交貴租」達4年或以上。不過，調升入息限額後，僅200戶入息超額4至5倍，因此要被「踢走」的戶數將更少。申報周期最快今年10月1日開始，即最快要2029年10月1日才有住戶要踢走。

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入息和資產限額較上年度調升1.7%

另外，房委會房屋資助小組通過按機制，按年調整公屋住戶入息和資產限額，整體增幅為1.7%。以1人住戶為例，入息限額由12,940元，2025/26年度將調升至13,090元。增幅最大為5人家庭，達2.4%，由37,740元增至38,650元。

新建議的「富戶政策」於新一年度，亦會按此調整後的入息限額作計算。如1人住戶入息為限額的4至5倍，即2025/26年度達52,360元至65,450元，且連續4年超額，則需要遷出公屋。