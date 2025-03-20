公屋富戶政策擬加辣│消息：需繳2.5至4.5倍租金　入息超4倍或遷出

【公屋富戶／富戶政策】現時房屋委員會有約4.2萬公屋戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，而被列作公屋「富戶」，資助房屋小組委員會明日（21日）將審議收緊「富戶政策」及檢視執行細節。據了解，房委會提出大幅調高富戶租金，由現時三級制變成四級制，並下調踢走「超級富戶」門檻。



消息指，入息超過限額2倍至不高於3倍的「富戶」，將需繳交2.5倍租金，即比現時1.5倍租金大增約67%；而入息超額3倍至不足4倍的「富戶」，將需繳交3.5倍租金，比現時的2倍租金大增75%；入息超額4倍至不足5倍的「富戶」加幅最大，需繳交的租金會由現時2倍，加至4.5倍，即較現時大增125%，例如繳交2,000元的雙倍租金，變成需繳交4,500元。



現時入息超過限額5倍的「富戶」必須遷出，新方案維持不變，但新增踢走級別，若公屋租戶在2個申報年期內（每2年申報1次，即4年）超額4倍、但不高於5倍，也必須遷出，大約有1,200戶屬「高危」。



▼財政預算案．未來10年興建30.8萬個公營房屋單位▼



政府預計未來10年，將興建30.8萬個公營房屋單位。啟德一帶正興建居屋、簡約公屋和公屋，是市區主要公營房屋供應地。(盧翊銘攝）

政府預計未來10年，將興建30.8萬個公營房屋單位。啟德一帶正興建居屋、簡約公屋和公屋，是市區主要公營房屋供應地。(盧翊銘攝）

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現有約4.2萬公屋「富戶」 平均每20戶就有一戶

房委會資料顯示，目前公屋住戶中，約有4.2萬戶列為「富戶」，佔所有住戶約5%，即每20戶就有1戶屬「富戶」，當中3.6萬戶交1.5倍租金，餘下約6,000戶交2倍租金，另約200戶入息超過限額5倍而又未遷出而正交市值租金。

公屋「富戶政策」入息水平及繳付租金水平。（房屋署網頁截圖）

三級制變四級制 富戶租金最多由2倍升至4.5倍

房委會去年已預告會收緊富戶政策，據了解，當局擬大幅加租，富戶政策由現時三級制變成四級制，第一級沒有超出入息限額的公屋戶，只需繳交原有租金，而二至四級的富戶，繳交的租金由現時的1.5倍至2倍，分別改為2.5倍、3.5倍及4.5倍，較現時的租金增加67至125%

房委會的數據顯示，富戶即使所繳交的租金高於一般租金，但租金平均只佔其家庭總收入的7%，比一般公屋租戶的10%為低，比租住私人住宅單位的租戶與收入中位數31.5%更低。當局估計「加辣」後，租金佔富戶平均家庭總收入上升至11%。

400「超級富戶」或快將被逐出公屋

現時家庭入息超出限額5倍的租戶，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，均必須遷出，以4人家庭計，月入15萬元才爆錶須遷出。消息指，新四級制下維持此安排，未有下調門檻，但就會收緊。若公屋租戶在2個申報年期內（每2年申報1次，即4年），入息超額4倍、但不足5倍，也必須遷出。

據了解，目前有1,200戶屬於入息介乎超額4倍、但不足5倍，新制下屬於會被踢走高危一族，當中約400戶持續繳交額外租金超過4年。

2024年4月1日起生效的2024/25年入息及資產限額。（房屋署網頁截圖）

2024年4月1日起生效的2024/25年入息及資產限額。（房屋署網頁截圖）

▼財政預算案．簡約公屋將入伙▼

