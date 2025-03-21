公屋富戶加辣│房委會通過收緊政策　須繳2.5至4.5倍租金

【公屋富戶／富戶政策】現時房屋委員會有約4.2萬公屋戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，而被列作公屋「富戶」，須繳交額外租金，新方法之下，由「三級制」變為「四級制」，受影響租戶將按入息，分別繳交2.5、3.5倍及4.5倍租金，達入息限額5倍或以上須遷出單位。資助房屋小組委員會今早（21日）審議收緊「富戶政策」及檢視執行細節，該會主席黃碧如會後見記者，公布新政策詳情。



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【13:19】至於家庭住戶須各自申報資產，會否鼓勵成員分居、不與長者同住，她指，政策沒有鼓勵他們分居的想法，只是想令他們和陛一些，各自負責申報。她強調，「唔係趕走富戶」，只是能者多付。

【13:15】黃碧如表示，會議時間較長，因較多人出席，各人暢所欲言，爭議不大。至於富戶要交額外的租金提高，會否令部份人故意降入息，她指，政府推出資助，如有資格審查，總有可能這類現象，如綜援，有人故意降入息以達標，但相信只是少部份人。她指，富戶是最有能力向上流，他們對事業、家庭、下一輩的教育，「唔會因交多少少租金」而作出有關行為，而今次的加幅對他們收入佔比不算高。她續指，今次新措施是鼓勵他們向上流，購買自己的居所。

【13:06】黃碧如表示，提高租金後，只佔他們家庭收入11%，以一般公屋家庭的租金佔比收入相若，有成員曾反映額外租金的加幅不算多。她強調，新措施目的非增加政府收入，受影響公屋租戶數很少，受影響戶數只是約4萬多戶，當中3萬5千多戶繳交2.5倍租金；4200戶繳交3.5倍租金；200繳交約4.5倍租金。她估計，庫房大約每年增加約15億收入。

【12:58】屆時達公屋入息限額超過4倍不過5倍的人士，有機會要遷出。房委會將推措施幫助置業，例如可保留綠表資格4年、將「出售居屋單位」的綠表與白表比例，從4比6調整至5比5，增加公屋住戶購買機會等。

如公屋富戶買私樓、以白表身份買居屋或資助房屋，完成轉讓契、收樓後才搬出，期間仍須交額外租金。另外，房委會要求家庭成員獨立申報資產，有助檢控個別住戶有虛假陳述的情況。

【12:55 】黃碧如公布，富戶額外租金由「兩級制」變為「三級制」，受影響租戶將按入息，分別繳交2.5、3.5倍及4.5倍租金。她預計大部份、即九成都只是繳交2.5倍租金。

公屋「富戶政策」入息水平及繳付租金水平。（房屋署網頁截圖）

消息指，入息超過限額2倍至不高於3倍的「富戶」，將需繳交2.5倍租金，即比現時1.5倍租金大增約67%；而入息超額3倍至不足4倍的「富戶」，將需繳交3.5倍租金，比現時的2倍租金大增75%；入息超額4倍至不足5倍的「富戶」加幅最大，需繳交的租金會由現時2倍，加至4.5倍，即較現時大增125%，例如繳交2,000元的雙倍租金，變成需繳交4,500元。

現時入息超過限額5倍的「富戶」必須遷出，新方案維持不變，但新增踢走級別，若公屋租戶在2個申報年期內（每2年申報1次，即4年）超額4倍、但不高於5倍，也必須遷出，大約有1,200戶屬「高危」。

2024年4月1日起生效的2024/25年入息及資產限額。（房屋署網頁截圖）

2024年4月1日起生效的2024/25年入息及資產限額。（房屋署網頁截圖）

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