龍城美食潑水泰繽紛｜4.11-4.13觀賞地道文化、潑水體驗及享美食

為響應18區日夜都繽紛，九龍城區居民聯會、九龍城民政事務處及九龍城區議會將於4月11至13日合辦「龍城美食潑水泰繽紛2025」，推出多項特色活動，包括泰國特色市集、電音x潑水體驗、泰拳表演賽以及泰國特色歌舞表演等。



「龍城美食潑水泰繽紛2025」將於4月11至13日於九龍城賈炳達道公園舉行。今年新增「消費大抽獎」環節。(黃浩謙攝）

相關活動在九龍城賈炳達道公園舉行，其中4月12 日的泰拳表演賽，將有泰拳高手同台競技，市民和遊客更可參與4月12至13日的電音x潑水體驗，以及觀賞地道泰國文化表演，感受節日歡樂氣氛。

今年活動新增「消費大抽獎」環節，市民只需在4月1日至5月6日於九龍城區商戶單筆消費滿200元 ，即可在活動網站上載收據，參與大抽獎活動。目前已有百多個商戶參與了這個抽獎計劃。於上述日期於特選商戶消費更可享受折扣優惠。

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九龍城民政事務專員蔣志豪指，今年的潑水區與往年一樣，位於賈炳達道公園籃球場內；至於球場外的範圍，則會有泰國人團體舉辦巡遊及傳統節慶活動。

九龍城提振地區經濟專責工作小組主席黃文莉則指，以往只有約30個攤位，今年新增至50個，包括有售賣食物及文化體驗的攤位，希望入場人數會比去年的14.3萬人更多。