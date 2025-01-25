泰國潑水節行前攻略　舉辦日期、慶祝地點、禁忌、活動安排一次看

聲名遠播的泰國潑水節相信大家都不陌生吧！



這是泰國一年當中最歡樂的傳統新年節日，也是讓許多觀光客到泰國指名要參加的慶祝活動，路上的人們即使被潑的渾身濕透也一點都不生氣，由此可見泰國潑水節是多麼瘋狂又好玩的節日呀～在潑水節不僅能祈求新年的好運，也能趁機在炎炎夏日消消暑。有關更多泰國潑水節的介紹，就讓我們繼續看下去吧！

泰國潑水節行前攻略，活動由來、日期、習俗、慶祝地點、禁忌、常見問題一篇解答（點擊放大瀏覽）▼▼▼

泰國潑水節行前須知 日期地點、活動安排整理（01製圖）

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行前攻略

想好好玩泰國不一定要跟團，只要自己先做好功課一樣也能在泰國通行無阻！看了這一篇包你一看就成為潑水節達人，玩得開心又放心！

活動由來

「潑水節」或稱為「宋干節」（Songkran），是泰國人民慶祝新年的重要活動，這個節日的由來與一個古老的傳說有關。傳說中，有七位「宋干女神」，她們的父親因為觸怒了印度神而被斬首，他的頭顱一旦落地，就會引發旱災，因此，這七位女神承擔起了輪流保護父親頭顱的重任。

有趣的是，「潑水節」的名稱會隨著星期的變化而變化，例如在星期五，潑水節（宋干節）會被稱為「Kimina」。這個節日不僅是慶祝新年的來臨，也是一種消災祈福的儀式，在這幾天裡，無論是熟人還是陌生人，都可以互相潑水，象徵著將壞運氣洗淨。

不過「潑水」只是這個節日的一部分，還有其他的活動，如齋僧行善、放生、歌舞表演等。其實在鄰近泰國的老撾、緬甸、柬埔寨等地也都有潑水節，但以泰國潑水節最廣為人知。

2025泰國潑水節日期

泰國的潑水節（宋干節）在每年的4/13~4/15，但今年泰國政府宣布將4月12日訂為特殊假日，所以今年的潑水節從4/12（五）開始到4/16（二），將潑水節從3天延長至5天，同時泰國各地也會在四月期間舉辦大大小小的慶祝活動。

習俗

泰國潑水節是一個充滿活力和歡樂的節日，它的習俗相當多元多彩，也是泰國人會返鄉與親友團聚的一個日子，下面是一些關於潑水節的習俗，讓大家對泰國潑水節有更深層的認識。

祈福與佈施

在潑水節的早晨，泰國人會先進行沐浴淨身的儀式，然後前往廟宇祈福並對僧侶進行佈施。如果想更深入體驗當地文化，建議可以起個大早去參觀廟宇。

潑水儀式

泰國人認為水具有淨化作用，可以洗去厄運，帶來一個新的開始。他們會在廟裡對僧侶和佛像灑水，也會在家中向長輩進行感恩的「灑水禮」。街頭則變成了一場嘻鬧歡樂的「水戰」，街上的人們拿著各種可以裝水的器具如水槍、水管、水桶互相潑水，但成為落湯雞才是潑水節最標準的裝扮！

彩繪大象

每年的潑水節，大城府都會有美麗的彩繪大象出現，它們會向人們噴水，象徵著新的一年、新的祝福。

歌舞表演

潑水節當天，許多人會穿著泰國傳統服飾走上街頭，進行樂器演奏和舞蹈表演，為街上熱鬧的氛圍增添不少聲色。

街頭美食

相信沒有人不愛泰國的街頭小吃吧～而在潑水節這天，更是有不少各式各樣的美食會在街頭叫賣，讓大家在玩水的同時，也能享用豐富的美食。

慶祝地點

曼谷（Bangkok）——考山路

潑水節的時候，無論是外國遊客還是當地人，只要在曼谷，通常會聚集在考山路、席隆路、暹羅廣場、皇家田廣場一帶。在這個區塊的人群們會拿起水桶互相潑灑，大家即使被陌生人潑的溼答答也非常開心，如果想體驗泰國潑水節的魅力，一定要來曼谷考山路！

清邁（Chiang Mai）——古城牆護城河、中央歡慶百貨

潑水節期間，整個舊城區和周邊街道都成為了一個巨大的水戰場，又以東門塔佩門和北門常帕門為重點區域。除了到處都是飛濺的水花外，人們還會在卡車上載著滿滿的水，用水槍對著其他車輛和行人猛噴，場面相當熱鬧。

大城（Ayutthaya）——阿育塔亞古城、帕蒙空博碧寺、大城府周圍

在大城，居民們會身著傳統服飾，參與各種活動，包括向僧侶供食、向長者灑水以表示祝福他們身體健康，甚至與大象一同參與潑水祝福儀式。除此之外，他們還會按照傳統沐浴佛像及淨身，同時欣賞傳統的遊行活動以及品嚐當地美食。

芭堤雅（Pattaya）

芭堤雅，這個因為靠海被譽為泰國的度假天堂，在潑水節時，這裡會變得更加熱鬧，從海灘一路到城市大街，都讓你感受到潑水節的狂熱氣氛。甚至商家們也會放大音樂來助興，整個芭堤雅變得就像一場大型電音派對般，讓大家可以盡情地狂歡到天亮！而且在海灘上還會有堆沙塔比賽，可以一同享受民俗遊戲和娛樂。

布吉島（Phuket）

在布吉島的潑水節，能看到當地人傳統的淋水給佛像祈福，也會佈施給僧侶儀式，這是一種祈求好運和祝福的方式，也會進行堆沙丘的儀式，象徵生命和重生。或者也可在調酒師大賽上，欣賞調酒師們華麗的調酒技巧與創新飲品，同時還有摩托車遊行和各種音樂表演，在布吉島當然也要嚐遍各種泰式小吃呀～

素可泰（Sukhothai）

在素可泰的潑水節會有沙塔製作比賽，參加者會用沙子創作出各種精緻的作品，同時也有潑水節選美比賽，參賽者會穿著傳統服飾展現風采。另外，有古老的購物車遊行，參與者會裝飾他們的購物車並在街頭巷尾遊行。還有大象會噴水祝福，並參與當地的運動遊戲。

孔敬（Khon Kaen）

潑水節期間，孔敬市中心的主要街道和Sichan路會被封閉，禁止車輛通行，因為在潑水節時這裡會轉變成一個充滿歡樂的潑水樂園，不僅如此，這些道路也會被改成其他名字，如「糯米路」。在孔敬的街道上泰國人會盡情地潑水、互灑麵粉，也會用跳舞、享用美食來慶祝這個節日。

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禁忌

在參與潑水節的同時，也要記得不破壞遊戲規則，以下是幾個在潑水節時要特別注意的事項，請大家一定要遵守噢！

著裝

參與潑水節的時候，若是穿過度暴露的衣著，例如比基尼，是不被接受的。

禁酒

為了確保大家的安全，潑水節期間周邊不會販賣任何含有酒精的飲品。

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水槍使用

在潑水節中，使用高壓水槍是被禁止的。

潑水規定

在預備潑水的時候，請確保你的水是乾淨的，絕對不可以對他人潑髒水。另外在潑水時，請避免潑向他人的頭部與臉部正面。

潑水對象

有幾類人士是不可以朝他們潑水的，例如長者、僧人、兒童、病人以及正在執勤的警察。

基本上只要牢記並遵守這些規定，想在泰國潑水節玩得盡興就不是問題啦～

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常見問題

潑水節的時候泰國天氣如何？ 潑水節剛好在泰國較為炙熱的天氣當中，建議可穿著輕便且容易乾的衣物；女生盡量避免穿著淺色衣物，以防走光。 參加潑水節活動，需要自備水槍嗎？ 不用噢～在潑水節期間，其實當地的路邊攤就會有賣水槍，或者可以去泰國的大賣場買就好，不需要特地從香港帶過去。購買水槍時只要注意不要買高壓水槍，因為這種水槍在人群密集的地方很容易傷害到近距離的人，而且高壓水槍也是被禁止使用的噢！ 在潑水節上，除了要遵守禁忌外，還有需要什麼需要特別注意的嗎？ 如果參加潑水節，通常全身絕對都會被潑濕，因此非常建議可以準備一個防水袋，把手機、錢包、相機等這些不防水的東西都裝進去，免得碰水過度導致毀損。另外為了安全起見，盡量不要帶太多現金在身上，最後要注意，因為潑水節人潮眾多，請一定要與同行友人會合後再一起行動，避免被人潮沖散。

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